TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”

IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți inclusiv în firmele private.

Pe scurt, actualul salariu minim brut de 4.050 de lei rămâne în vigoare până la 30 iunie 2026, cu suma de 300 de lei neimpozabilă, salariul minim net fiind de 2574 lei, bani primiți „în mână” de angajat.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, dar în același timp scade și suma neimpozabilă, de la 300 de lei la 200 de lei.

Astfel, la salariul minim brut de 4.325 de lei, cu sumă neimpozabilă de 200 de lei, un angajat va primi „în mână” un salariu net de 2.699 lei, de la 1 iulie 2026. Asta prevede proiectul de ordonanță de urgență „trenuleț” emis de Ministerul Finanțelor.

Dacă suma neimpozabilă ar fi rămas 300 de lei (ca în prezent) și de la 1 iulie 2026, la salariul minim brut 4.325 de lei, lucrătorul ar fi putut primi un salariu net de 2.741 lei.

Asta înseamnă că patronii din România vor da bani în plus la salariul minim, de la 1 iulie 2026, dar din cauza faptului că statul s-a gândit să mai scadă suma neimpozabilă (cu 100 de lei), lucrătorii vor pierde 42 de lei pe lună. Aceștia sunt banii de care ar fi beneficiat în plus angajații la salariul minim net, dacă statul nu ar fi decis să scadă suma neimpozabilă de la 300 de lei la 200 de lei de la 1 iulie 2026, dată de la care crește salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

Tabelul explicativ realizat de IMM România vine cu toate cifrele utile:



Salariul minim în prezent 2025 cu deducere de 300 de lei Salariul minim din 1 iulie 2026 cu deducere de 200 de lei Salariul minim din 1 iulie 2026 cu deducere de 300 de lei Salariu minim brut pe economie 4050 4325 4325 Suma neimpozabilă 300 200 300 Valoarea calcul contribuțiii 3750 4125 4025 CAS 938 1031 1006 CASS 375 413 403 Deducere personală 810 865 865 Valoarea impozabilă 1627 1816 1751 Impozit 163 182 175 Salariu net 2574 2699 2741 CAM 84 93 91 Total contribuții sociale + CAM 1560 1719 1675

„Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2025, când are loc creșterea salariului minim brut pe țară, pentru asigurarea unei creșteri a veniturilor nete ale salariaților (reducerea sumei neimpozabile este practic o creștere mascată a fiscalității pe forța de muncă)” - se arată în comunicatul IMM România.

670.000 de microîntreprinderi se încadrează în plafonul pentru impozit de 1%

O altă măsură propusă de Ministerul Finanțelor în proiectul de ordonanță este eliminarea cotei de impozitare de 3% pe venitul microîntreărinderii, în condițiile în care de la 1 ianuarue 2026 scade de la 250.000 la 100.000 EUR plafonul cifrei de afaceri pentru încadrarea firmelor la regimul micro.

Astfel, firmele ci cifra de afaceri sub 100.000 EUR vor plăti impozit pe venit de 1%.

„Practic se elimină plafonul de 60.000 de euro pentru plata cotei de 1% pe veniturile microîntreprinderilor, începand cu 1 ianuarie 2026 rămânând doar plafonul de 100.000 de euro. Menționăm că din cele 895.000 firme care au depus bilanț în anul 2024, un număr de 678.000 au avut cifra de afaceri sub 100.000 euro (500.000 lei)” - spune IMM România.

„Susținem cota de 1% pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” - precizează organizația reprezentativă a patronilor IMM.

Printr-o altă prevedere a proiectului de OUG trenuleț se amână până la 30 septembrie 2026 termenul pentru transmiterea de către ANAF a notificărilor de diferențe la decont, la care firmele trebuie să răspundă cu explicații, în cazul decontului precompletat E-TVA, în cazul persoanelor juridice cu TVA la încasare.