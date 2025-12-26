Un sucevean a comandat pe eMag de aproape 7 ori pe zi, în medie, în 2025/ Ce produse s-au vândut mai bine pe cea mai mare platformă de comerț online din România/ Top căutări amuzante

Cea mai mare platformă de comerț online din România, eMag, a transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro bilanțul său în privința vânzărilor efectuate în anul 2025: top categorii de produse comandate, produse în creștere de cerere, căutări amuzante pe site și cifrele unui client fidel fidel.
Detergenții, telefoanele mobile și suplimentele alimentare au fost cele mai comandate categorii de pe eMAG în 2025. Aproape 22% dintre comenzile plasate pe eMAG anul acesta au fost achitate în rate, conform platformei.
În 2025, românii au comandat pe eMAG produse pentru nevoi dintre cele mai diverse, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări.
Cei mai activi au fost și în acest an utilizatorii sistemului de fidelizare, Genius, un abonament anual care oferă livrare gratuită și posibilitatea de retur extins în cinci aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt (fosta Tazz) și Flip.
Clienții cu abonament Genius au plasat aproape 69% din totalul comenzilor de pe eMAG și au economisit astfel cumulat doar pe această platformă peste 373 de milioane de lei.
La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare.
Preferințe similare s-au regăsit și în comportamentul clienților Genius:
- Detergenți și produse de curățare
- Accesorii pentru telefoane mobile
- Produse pentru îngrijirea părului
- Suplimente alimentare
- Produse de igienă personală
- Scutece
- Produse pentru îngrijirea pielii
- Hrană pentru animale de companie
- Cafea
- Produse de machiaj
TOP 10 categorii care au înregistrat cea mai mare creștere în comenzi în 2025 vs. 2024:
- Console de gaming +26%
- Suplimente alimentare și nutriție +24%
- Electrocasnice mari +22%
- Accesorii pentru tablete +20%
- Piese auto +20%
- Trolere +20%
- Consumabile și dispozitive medicale +20%
- Vehicule +18%
- Produse sanitare +18%
- Jucării +17%
În 2025, plata cu cardul a ajuns la 71%, în creștere cu 4 puncte procentuale față de anul trecut, iar pentru aproape 22% dintre comenzi clienții au ales plata în rate.
Principalele categorii de produse pentru care clienții au optat pentru eșalonarea plății au fost:
- Telefoane mobile
- Electrocasnice mici
- Televizoare
- Mașini de spălat și uscătoare de rufe
- Laptopuri
- Smartwatch-uri
- Frigidere și congelatoare
- Anvelope și jante
- Aparate de aer condiționat
- Componente PC
Preferința pentru livrarea flexibilă s-a menținut și în 2025, pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții optând pentru livrarea la easybox.
Cele mai multe comenzi au fost plasate din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, însă campionul absolut al lui 2025 la eMAG este un client din Suceava care a plasat de-a lungul anului 2.409 comenzi (ceea ce înseamnă aproape 7 comenzi pe zi, în medie).
Căutări suprinzătoare în 2025
În 2025 clienții au avut la dispoziție și eMAG SNAP, care permite căutarea de produse cu poză, direct în aplicație.
În paralel, căutarea semantică a continuat să genereze unele dintre cele mai creative interogări. eMag folosește toate aceste date pentru a-și antrena agentul de inteligență artificială.
„Acestea reprezintă un material valoros de antrenament pentru noul agent conversațional de shopping, primul din România construit integral cu tehnologie locală, care va deveni disponibil la începutul anului viitor” - a menționat platforma.
Până atunci, eMAG prezintă o selecție a unora dintre cele mai surprinzătoare și amuzante căutări ale anului 2025, iar în site-ul eMAG clienții pot descoperi unele produse „care încă nu s-au inventat, dar s-au căutat”.
Când știi exact ce vrei
- vreau sa aud numai bine
- vreau sa caut ceva
- vreau burghez sa fie 10 unul singur
- vreau chestii
- vreau sa dorm singur
- vreau scuter benzina care trebuie carnet
Cupidon, client fidel eMAG
- te iubesc noapte si zi
- poze cu iubitul meu
- tricou personalizat cu ochii iubitei
- cadeau ziua iubita
- cat te-am iubit
- te iubesc muuuuuult mama
- nu supara iubite
Dilemă și mister
- ma duc la galați și ce fac
- cum sa fac
- de ce…? alte intrebari
- de ce balet
- ce vreau
- de ce balene
- de ce constanza
Părinți în alertă
- ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent
- camera copilului e o jungla
- desenele copilului meu
- crizele copilului
- ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
- pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul
- cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine
- ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
Animale cu stil
- pijamale cu caini femei
- caine rochie
- pantofi ros caini
- craciun haine caine pisica iepure
- perna pt caine impaturat
- costum om caine
- haine pește
- perna pt caine impaturat
Și Grinch e client eMAG
- puzzle urat pentru craciun
- costum mos craciun horror
- masca cu mos craciun horror
- costum craciun mwaowm, pisici si catei
- stai treaz de craciun
Dezvoltare personală multidirecțională
- cum sa devii pirat
- cum sa devii pisica
- cum sa fii vagabond
- cum sa pescuiesti
- cum sa furi o inima
- cum sa fii sef
- cum sa inveti fara sa tocesti fizica
Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica
- smart wach cu bunica
- Bunica bibelou
- bunica proteica
- tocator bunica
- aparat faguri vechi bunica acasa
Și meseriașii își caută scule pe eMAG
- solitie cltire masina de spalat vase
- masina dezasamplara
- masina debascutit cutite
- cilíndru gheare platou masina dejantat
- geanta masina de mercedes batut cap 17
Pentru asta avem eMAG SNAP
- set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini
- smart wach cu bunica
- tava mama soacra
- lelecosotul porci
- bunica proteica
- rochii elegante craciun mama fiica tata
- costum om peșteră
- ganduri fiica mea
- inima sotul meu
- nevasta rea cainele
Platforma românească de comerț online a fost fondată în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate și o serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMag a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.
Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014, și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni.
În 2021, Tudor Manea a preluat funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv. De asemenea, în 2023, Irina Pencea a fost numită general manager al magazinului online eMAG.
eMag și Fashion Days (firma Dante International SA) se află acum în portofoliul fondului de investiții sud-african Naspers, alături de alte afaceri online care operează în România: OLX, Autovit.ro, Storia etc.