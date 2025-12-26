Un sucevean a comandat pe eMag de aproape 7 ori pe zi, în medie, în 2025/ Ce produse s-au vândut mai bine pe cea mai mare platformă de comerț online din România/ Top căutări amuzante

Cea mai mare platformă de comerț online din România, eMag, a transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro bilanțul său în privința vânzărilor efectuate în anul 2025: top categorii de produse comandate, produse în creștere de cerere, căutări amuzante pe site și cifrele unui client fidel fidel.

Detergenții, telefoanele mobile și suplimentele alimentare au fost cele mai comandate categorii de pe eMAG în 2025. Aproape 22% dintre comenzile plasate pe eMAG anul acesta au fost achitate în rate, conform platformei.

În 2025, românii au comandat pe eMAG produse pentru nevoi dintre cele mai diverse, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări.

Cei mai activi au fost și în acest an utilizatorii sistemului de fidelizare, Genius, un abonament anual care oferă livrare gratuită și posibilitatea de retur extins în cinci aplicații: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt (fosta Tazz) și Flip.

Clienții cu abonament Genius au plasat aproape 69% din totalul comenzilor de pe eMAG și au economisit astfel cumulat doar pe această platformă peste 373 de milioane de lei.

La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare.

Preferințe similare s-au regăsit și în comportamentul clienților Genius:

Detergenți și produse de curățare

Accesorii pentru telefoane mobile

Produse pentru îngrijirea părului

Suplimente alimentare

Produse de igienă personală

Scutece

Produse pentru îngrijirea pielii

Hrană pentru animale de companie

Cafea

Produse de machiaj

TOP 10 categorii care au înregistrat cea mai mare creștere în comenzi în 2025 vs. 2024:

Console de gaming +26% Suplimente alimentare și nutriție +24% Electrocasnice mari +22% Accesorii pentru tablete +20% Piese auto +20% Trolere +20% Consumabile și dispozitive medicale +20% Vehicule +18% Produse sanitare +18% Jucării +17%

În 2025, plata cu cardul a ajuns la 71%, în creștere cu 4 puncte procentuale față de anul trecut, iar pentru aproape 22% dintre comenzi clienții au ales plata în rate.

Principalele categorii de produse pentru care clienții au optat pentru eșalonarea plății au fost:

Telefoane mobile

Electrocasnice mici

Televizoare

Mașini de spălat și uscătoare de rufe

Laptopuri

Smartwatch-uri

Frigidere și congelatoare

Anvelope și jante

Aparate de aer condiționat

Componente PC

Preferința pentru livrarea flexibilă s-a menținut și în 2025, pentru aproape două treimi dintre comenzi clienții optând pentru livrarea la easybox.

Cele mai multe comenzi au fost plasate din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța, însă campionul absolut al lui 2025 la eMAG este un client din Suceava care a plasat de-a lungul anului 2.409 comenzi (ceea ce înseamnă aproape 7 comenzi pe zi, în medie).

Căutări suprinzătoare în 2025

În 2025 clienții au avut la dispoziție și eMAG SNAP, care permite căutarea de produse cu poză, direct în aplicație.

În paralel, căutarea semantică a continuat să genereze unele dintre cele mai creative interogări. eMag folosește toate aceste date pentru a-și antrena agentul de inteligență artificială.

„Acestea reprezintă un material valoros de antrenament pentru noul agent conversațional de shopping, primul din România construit integral cu tehnologie locală, care va deveni disponibil la începutul anului viitor” - a menționat platforma.

Până atunci, eMAG prezintă o selecție a unora dintre cele mai surprinzătoare și amuzante căutări ale anului 2025, iar în site-ul eMAG clienții pot descoperi unele produse „care încă nu s-au inventat, dar s-au căutat”.

Când știi exact ce vrei

vreau sa aud numai bine

vreau sa caut ceva

vreau burghez sa fie 10 unul singur

vreau chestii

vreau sa dorm singur

vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

te iubesc noapte si zi

poze cu iubitul meu

tricou personalizat cu ochii iubitei

cadeau ziua iubita

cat te-am iubit

te iubesc muuuuuult mama

nu supara iubite

Dilemă și mister

ma duc la galați și ce fac

cum sa fac

de ce…? alte intrebari

de ce balet

ce vreau

de ce balene

de ce constanza

Părinți în alertă

ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent

camera copilului e o jungla

desenele copilului meu

crizele copilului

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul

cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine

Animale cu stil

pijamale cu caini femei

caine rochie

pantofi ros caini

craciun haine caine pisica iepure

perna pt caine impaturat

costum om caine

haine pește

Și Grinch e client eMAG

puzzle urat pentru craciun

costum mos craciun horror

masca cu mos craciun horror

costum craciun mwaowm, pisici si catei

stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

cum sa devii pirat

cum sa devii pisica

cum sa fii vagabond

cum sa pescuiesti

cum sa furi o inima

cum sa fii sef

cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

smart wach cu bunica

Bunica bibelou

bunica proteica

tocator bunica

aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

solitie cltire masina de spalat vase

masina dezasamplara

masina debascutit cutite

cilíndru gheare platou masina dejantat

geanta masina de mercedes batut cap 17

Pentru asta avem eMAG SNAP

set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini

tava mama soacra

lelecosotul porci

rochii elegante craciun mama fiica tata

costum om peșteră

ganduri fiica mea

inima sotul meu

nevasta rea cainele

Platforma românească de comerț online a fost fondată în anul 2001, de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Magazinul online românesc a crescut destul de rapid mai ales după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de Asesoft Distribution, companie controlată atunci de Iulian Stanciu și de omul de afaceri Sebastian Ghiță, de numele căruia sunt legate și o serie întreagă de controverse. În anul 2012, eMag a fost preluat (70%) de fondul de investiții sud-african Naspers.

Dintre cei 3 fondatori ai magazinului online, Radu Apostolescu a rămas ultimul în companie. În 2014, și el și-a vândut ultimul pachet de acțiuni.

În 2021, Tudor Manea a preluat funcția de CEO al grupului eMAG de la Iulian Stanciu, care a trecut atunci pe o poziție de președinte executiv. De asemenea, în 2023, Irina Pencea a fost numită general manager al magazinului online eMAG.

eMag și Fashion Days (firma Dante International SA) se află acum în portofoliul fondului de investiții sud-african Naspers, alături de alte afaceri online care operează în România: OLX, Autovit.ro, Storia etc.