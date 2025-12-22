Skip to content

Cu ce prețuri se pot închiria spații comerciale în Piața Matache. Primăria le scoate la licitație în ianuarie 2026

Piața Matache are spații de închiriat pentru comercianți/FOTO: Google Maps
Antreprenorii pot închiria spații comerciale în Piața Matache, una dintre cele mai cunoscute din Capitală. În ianuarie 2026, Primăria Sectorului 1 scoate la licitație 23 de spații pentru vânzarea de produse alimentare și nealimentare, cu suprafețe cuprinse între 3,20 mp și 52,5 mp. 

Caietul de sarcini - care conține condițiile de participare și criteriile de evaluare - costă 200 de lei și poate fi achiziționat de la Direcția Venituri Extrabugetare a primăriei (Str. Mureș nr. 18-24) până pe data de 12 ianuarie 2026. 

Plata pentru caietul de sarcini poate fi făcută pe loc, la adresa menționată, sau prin transfer bancar, în contul de trezorerie al Sectorului 1, IBAN: RO34TREZ7015006XXX000216, cu mențiunea la explicații: „Contravaloare caiet de sarcini - licitație spațiu comercial nr…, Piața Matache”. În cazul plății prin transfer, trebuie completat și codul fiscal al primăriei, care este: 4505359.   

De la ce prețuri pornește licitația

Data limită de depunere a ofertelor este 20 ianuarie, ora 15, la registratura din str. Mureş nr. 18-24. Acestea trebuie depuse într-un singur exemplar original, sigilat. Ofertele vor fi deschise pe 21 ianuarie, ora 9, la sediul central al primăriei de sector.  

Perioada inițială de închiriere este de 5 ani, iar prețurile variază, de la 24 euro/mp/lună la 30 euro/mp/lună.

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 

  • Cel mai mare nivel al chiriei (40%)
  • Capacitatea economico-financiară a ofertanților (30%)
  • Protecția mediului înconjurător (15%)
  • Condiții specifice, impuse de natura bunului închiriat (15%)





