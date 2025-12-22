București: Antreprenorii pot închiria spații comerciale la Piața 16 Februarie din Sectorul 1. Condiții și prețuri, la licitația primăriei

Antreprenorii care doresc să închirieze spații comerciale în bazarul din Piața 16 Februarie a Sectorului 1 pot participa la licitația pe care primăria o organizează pe data de 28 ianuarie 2026.

Fiecare dintre cele 16 spații scoase la licitație măsoară circa 13 mp și este destinat comercializării produselor nealimentare/prestărilor de servicii.

Primul pas spre închiriere constă în achiziția caietului de sarcini - care conține condițiile de participare și criteriile de evaluare - care costă 200 lei și poate fi ridicat de la Direcția Venituri Extrabugetare a primăriei (Str. Mureș nr. 18-24) până pe data de 19 ianuarie 2026.

Tot aici se depune și o cerere scrisă de participare la licitație.

/FOTO: Google Earth

Cum se face evaluarea ofertelor

Taxa pentru caietul de sarcini poate fi achitată pe loc, la adresa menționată, sau prin transfer bancar, în contul de trezorerie al Sectorului 1, IBAN: RO34TREZ7015006XXX000216, cu mențiunea la explicații: „Contravaloare caiet de sarcini - licitație spațiu comercial nr…, Piața 16 Februarie - Bazar”.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 27 ianuarie 2026, ora 15. Acestea trebuie depuse într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura din Str. Mureș nr. 18-24. Ofertele vor fi deschise pe 28 ianuarie, ora 9, la sediul central al primăriei.

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

Cel mai mare nivel al chiriei (40%)

Capacitatea economico-financiară a ofertanților (30%)

Protecția mediului înconjurător (15%)

Condiții specifice, impuse de natura bunului închiriat (15%)



Caietul de sarcini a fost aprobat prin hotărâre de consiliu local și poate fi consultat și AICI.

Conform documentelor aprobate de aleșii locali, închirierea inițială este pe o perioadă de 5 ani.

Prețul pornește din 13,9 euro/mp/lună. Detalii AICI.

Pot participa la licitație firme, persoane fizice autorizate, asociații familiale sau asociații non profit.





