Concedieri la TechCrunch. Mike Butcher și alți jurnaliști din Europa, disponibilizați

Influenta publicație americană TechCrunch, axată pe tehnologie și startup-uri, își desființează divizia europeană și cea mai mare parte din echipele internaționale, jurnaliști ca Mike Butcher și Romain Dillet fiind și ei concediați, după cum au anunțat aceștia.

Disponibilizările de personal au fost declanșate după ce TechCrunch a fost cumpărată de fondul de investiții media Regent de la compania Yahoo!, în martie 2025..

Jurnalistul britanic Mike Butcher, reper al scenei startup europene, editor fondator al TechCrunch, și-a anunțat, luni, despărțirea de publicația americană, după 18 ani de activitate.

„După 18 ani, eu și TechCrunch ne-am despărțit. Recent, Regent LP, o firmă de capital privat din SUA, a preluat TechCrunch și personalul său din SUA de la Yahoo. În timpul acestui proces, eu și colegii mei din Europa am fost, în mod neașteptat, concediați. (…) Începând de luna trecută (luna mai - n.r.), nu mai scriu pentru TechCrunch.Până luna trecută, călătoria mea personală cu TechCrunch a fost una incredibil de fructuoasă și, sper, utilă ecosistemului european” - a scris, pe LinkedIn, jurnalistul britanic Mike Butcher, decorat de regretata regină Elisabeta II cu Order of the British Empire.