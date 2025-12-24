Crypto 2025: Hackerii au furat 2,7 miliarde dolari în criptomonede anul acesta

Infractorii cibernetici au furat 2,7 miliarde de dolari în criptomonede anul acesta, un nou record față de anul trecut, când au fost raportate 2,2 miliarde dolari furate în crypto, potrivit TechCrunch.

Firmele de monitorizare crypto Chainalysis și TRM Labs au estimat ambele un total de 2,7 miliarde dolari furate în criptomonede, potrivit datelor văzute de sursa citată.

Chainalysis a urmărit, de asemenea, încă 700.000 de dolari furați din portofele individuale de criptomonede, a declarat compania.

Zeci de jafuri au lovit mai multe platforme de schimb de criptomonede și alte proiecte web3 și de finanțe descentralizate de-a lungul acestui an, cu cel mai mare atac fiind breșa la bursa cripto Bybit din Dubai, un furt de aproximativ 1,4 miliarde dolari.

În urma atacului din Dubai, mai multe firme de analiză de blockchain și FBI-ul au acuzat hackerii guvernamentali nord-coreeni de acest jaf.

Atacul asupra Bybit este, momentan, cel mai mare furt cunoscut de crypto din toate timpurile, întrecând furturile a 624 milioane și 611 milioane de dolari, respectiv, din breșele pe care le-au suferit Ronin Network și Poly Network, în anul 2022.

Hackerii nord-coreeni au fost „cei mai de succes” hoți de criptomonede pe tot parcursul anului 2025, după ce au furat cel puțin 2 miliarde de dolari, potrivit Chainalysis și Elliptic.

Noul total vine după ce în 2024, s-au furat circa 2,2 miliarde dolari în crypto, iar în 2023 au fost furate 2 miliarde dolari prin atacuri cibernetice.