Skip to content

Crypto 2025: Hackerii au furat 2,7 miliarde dolari în criptomonede anul acesta

Crypto 2025: Hackerii au furat 2,7 miliarde dolari în criptomonede anul acesta
Sursă: © Grafner | Dreamstime.com

Infractorii cibernetici au furat 2,7 miliarde de dolari în criptomonede anul acesta, un nou record față de anul trecut, când au fost raportate 2,2 miliarde dolari furate în crypto, potrivit TechCrunch.

Firmele de monitorizare crypto Chainalysis și TRM Labs au estimat ambele un total de 2,7 miliarde dolari furate în criptomonede, potrivit datelor văzute de sursa citată.

Chainalysis a urmărit, de asemenea, încă 700.000 de dolari furați din portofele individuale de criptomonede, a declarat compania.

Zeci de jafuri au lovit mai multe platforme de schimb de criptomonede și alte proiecte web3 și de finanțe descentralizate de-a lungul acestui an, cu cel mai mare atac fiind breșa la bursa cripto Bybit din Dubai, un furt de aproximativ 1,4 miliarde dolari.

În urma atacului din Dubai, mai multe firme de analiză de blockchain și FBI-ul au acuzat hackerii guvernamentali nord-coreeni de acest jaf.

Atacul asupra Bybit este, momentan, cel mai mare furt cunoscut de crypto din toate timpurile, întrecând furturile a 624 milioane și 611 milioane de dolari, respectiv, din breșele pe care le-au suferit Ronin Network și Poly Network, în anul 2022.

Hackerii nord-coreeni au fost „cei mai de succes” hoți de criptomonede pe tot parcursul anului 2025, după ce au furat cel puțin 2 miliarde de dolari, potrivit Chainalysis și Elliptic.

Noul total vine după ce în 2024, s-au furat circa 2,2 miliarde dolari în crypto, iar în 2023 au fost furate 2 miliarde dolari prin atacuri cibernetice.

Afaceri

Supermarket La Cocos

Noul proprietar al magazinelor „La Cocoș” promite reguli clare pentru delistarea vechilor furnizori ai rețelei românești

Romania business

„Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc” – oamenii de afaceri din România pun Guvernului Bolojan „o condiție” pentru a-și asuma „susținerea drumului greu” al reformelor

Piața Matache are spații de închiriat pentru comercianți/FOTO: Google Maps

Cu ce prețuri se pot închiria spații comerciale în Piața Matache. Primăria le scoate la licitație în ianuarie 2026

Piața 16 Februarie se află în nord-vestul Bucureștiului/FOTO: Google Maps

București: Antreprenorii pot închiria spații comerciale la Piața 16 Februarie din Sectorul 1. Condiții și prețuri, la licitația primăriei

Black Friday 2025: Românii și-au planificat cumpărăturile, în loc să achiziționeze în mod impulsiv (studiu)

fermieri_bruxelles-imagine generica

Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină Acordul UE-Mercosur 

Victor Gânsac și Ionuț Georgescu

Fondatorul unei mari firme IT din România cedează funcția de director general unui angajat care venise de 2 ani în companie