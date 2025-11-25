Publicația europeană de startup-uri tech Silicon Canals, vândută unui grup singaporez deținut de 3 frați australieni

Publicația olandeză dedicată startup-urilor europene de tehnologie, Silicon Canals, a fost vândută unui grup de media online cu sediul în Singapore, deținut de trei frați australieni.

Înființat în 2014, la Amsterdam, de editorul olandez Remco Janssen, site-ul Silicon Canals a anunțat că intră în portofoliul grupului singaporez denumit sugestiv Brown Brothers Media, controlat de antreprenorii australieni Brendan, Lachlan și Justin Brown.

Părțile nu au dezvăluit suma tranzacției, dar au specificat că e vorba de sute de mii de euro. Tranziția va fi finalizată până la sfârșitul anului 2025. Operațiunile, identitatea de brand și direcția editorială vor continua fără întrerupere sub conducerea noului editor-șef al Silicon Canals, Rahul Raj.

„După mai bine de un deceniu în care am construit Silicon Canals ca platformă de încredere, care conectează fondatorii de startup-uri, inovatorii și investitorii europeni, a venit momentul să predau ștafeta către o companie media matură, cu viziune pe termen lung. Brown Brothers și-a demonstrat angajamentul pentru dezvoltarea jurnalismului tech independent și sunt încrezător că vor consolida și extinde prezența brandului în Europa” - a declarat Remco Janssen, fondator și CEO al Proudly Media.

Brendan Brown, fondator și CEO al Brown Brothers Media, a comentat: „Silicon Canals a construit un brand puternic în ecosistemul european de inovație. Plănuim să investim în extinderea amprentei sale digitale, creșterea audienței și integrarea în portofoliul nostru internațional pentru a crea cea mai importantă rețea globală dedicată știrilor despre startup-uri și scale-up-uri.”

Tranzacția are loc într-un an plin de provocări pentru presa europeană dedicată startup-urilor și tehnologiei: