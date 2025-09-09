„A fost aventura vieții noastre”. Se desființează publicația și conferința The Next Web, repere pentru scena tech europeană

Se desființează publicația și conferința The Next Web de la Amsterdam, după aproape 20 de ani de activitate în care s-au impus ca repere pentru scena europeană a startup-urilor de tehnologie.

Decizia a fost luată de consiliul de administrație, dominat de grupul media britanic Financial Times, care cumpărase majoritar TNW în anul 2019.

Conferințele The Next Web au fost afectate grav de pandemia COVID-19, în anii 2020 și 2021.

„Pandemia de Covid-19 a perturbat grav fluxul principal de venituri al TNW. În ciuda eforturilor semnificative depuse în anii următori, nu s-a găsit nicio cale durabilă către viabilitatea comercială. Având în vedere acest lucru și perspectivele financiare mai largi, Consiliul de Administrație al TNW a trebuit să ia dificila decizie de a închide divizia Evenimente și Media” - a precizat site-ul The Next Web.

Publicația online va mai continua să posteze articole până la finalul lunii septembrie 2025, iar conferința The Next Web de la Amsterdam nu se va mai organiza în anul 2026 și mai departe. The Next Web operează și spații de coworking la Amsterdam, dar acestea își vor continua activitatea.

Conferințele pe teme de tehnologie The Next Web au fost lansate în 2006, la Amsterdam, iar site-ul de știri cu același nume a fost deschis în 2009, de Boris Veldhuijzen van Zanten și Patrick de Laive.

Acum, la închiderea TNW, Boris Veldhuijzen van Zanten, cofondator și membru al consiliului de administrație, a declarat:

„TNW a fost aventura vieții noastre. Am început într-un moment unic din istorie, exact când lumea se muta online și totul devenea digital. A fost o emoție nu doar să fim martori la această schimbare, ci și să contribuim la declanșarea și accelerarea ei.

De-a lungul timpului, pe măsură ce digitalul a devenit regula, rolul nostru s-a simțit mai puțin legat de deschiderea de noi drumuri și mai mult de celebrarea a ceea ce fusese deja realizat. Sunt recunoscător că am putut să ne jucăm rolul și mă bucur că acum putem închide acest capitol cu ​​mândrie.