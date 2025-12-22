Skip to content

Kaufland a plătit într-un an peste 2,9 miliarde de euro către furnizori din România

magazin Kaufland Romania
magazin Kaufland Romania Sursă: © Peter Williams | Dreamstime.com

Lanțul german de hipermarketuri Kaufland, care deține în România 190 de magazine, a plătit peste 2,9 miliarde de euro către furnizori din țara noastră, arată ultimul raport de sustenabilitate al companiei, realizat pentru perioada martie 2024 - februarie 2025. 

În 2024, Kaufland România a colaborat cu 2.500 de furnizori locali de produse și servicii, iar 19.500 de produse din sortimentul alimentar sunt de proveniență locală, subliniază raportul. 

Rețeaua se dovedește și un angajator important, cu peste 17.500 de salariați, din care aproape 13.000 sunt femei. 

În același timp cu raportul de sustenabilitate, compania a lansat și platforma implicareafacediferenta.ro,  care realizează o hartă a proiectelor sociale derulate în perioada 2016-2024. 

Iată și câteva cifre: 

  • Buget total de 9,5 milioane de euro pentru investiții la nivel comunitar (donații și sponsorizări)
  • Două programe de granturi pentru ONG-uri - 1,5 milioane euro
  • Alte 120 de proiecte susținute, în domenii părecum educație, mediu, social, cultură, sport și sănătate

    Mai notăm: 
  • Vânzare accelerată pentru 32.000 de tone de mâncare și „salvare de la risipă”
  • Donații de peste 190 de tone de produse pentru ONG-uri și bănci de alimente
  • Investiții de 1,96 milioane euro în extinderea rețelei automate de reciclare
  • Investiții de 4,5 milioane de euro în panouri fotovoltaice și 1 milion de euro în stații de încărcare pentru mașini electrice

Pentru noi, sustenabilitatea nu este un obiectiv separat, ci parte din modul în care construim și operăm Kaufland, zi de zi. De la investițiile în oameni și comunități, până la măsurile concrete pentru reducerea impactului asupra mediului, ne concentrăm pe soluții care generează valoare pe termen lung. Rezultatele acestui raport reflectă responsabilitatea cu care ne raportăm la rolul nostru în societate și la așteptările clienților, partenerilor și angajaților noștri”, a declarat Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova.

