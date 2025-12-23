Majorarea salariului minim brut la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, cu 200 lei scutiți de taxe: Cât vor primi angajații „în mână” și ce cost total vor suporta firmele

De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei pe lună, potrivit unui proiect de HG. Tot de la această dată, se va reduce suma netaxabilă din salariul minim de la 300 de lei la 200 de lei, prevede proiectul de OUG trenuleț lansat luni seară de Ministerul Finanțelor.

Până la 30 iunie 2026, suma de 300 de lei scutită de taxe din salariul minim brut (4.050 lei) va fi menținută, conform aceluiași proiect de OUG.

„Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaților cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin act normativ, se propune menținerea măsurii potrivit căreia, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiții” - se arată în nota de fundamentare.

Salariul minim de la 1 iulie 2026: Brut, net, complet

Având în vedere noile propuneri privind salariul minim și suma netaxată, este necesar să refacem calculele pentru a vedea care va fi impactul pentru firme și angajați.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că angajații primesc „în mână” un salariu net de 2.574 lei, aplicând scutirea de taxe pentru 300 de lei. Costul salarial complet suportat de angajator este de 4.134 lei.

Odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei și aplicarea sumei netaxabile de 200 de lei, angajații ar primi un salariu minim net de 2.699 lei, iar firmele ar suporta un cost salarial complet de 4.418 lei. Astfel, costul pentru angajatori ar crește cu 284 de lei de la 1 iulie 2026 față de 2025.

Câți salariați ar beneficia de majorarea salariului minim brut 2026

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 % din numărul total de salariați activi.

Astfel, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

„Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru”, conform documentului.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată influențează, pe lângă cei 1.759.027 de salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:

modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art.78 alin.(3));

modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă, întrucât acesta se raportează la salariul minim (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.98).

„Măsura creșterii salariului minim afectează mai multe sectoare de activitate cum ar fi comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic față de medie cu influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă”, conform Ministerului Muncii.