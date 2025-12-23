Noul proprietar al magazinelor „La Cocoș” promite reguli clare pentru delistarea vechilor furnizori ai rețelei românești

Grupul Schwarz, care operează supermarketurile Kaufland și Lidl în România, încearcă de jumătate de an să preia majoritar magazinele „La Cocoș”, iar acum promite implementarea unei „proceduri clare” cu reguli pentru delistarea vechilor furnizori ai rețelei românești de magazine, pentru a convinge Consiliul Concurenței de la București să aprobe achiziția.

Consiliul Concurenței a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că supune dezbaterii publice angajamentele propuse de compania Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate pe piața comercializării cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare de consum, în contextul preluării Supermarket La Cocoș SA.

Astfel, grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al rețelei La Cocoș, care să ofere clienților produse la prețuri reduse și competitive pe piețele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum și prin continuarea politicii de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței operaționale și comerciale. „Nivelul marjei brute va fi stabilit astfel încât să asigure o profitabilitate minimă, iar orice modificare a acesteia se va putea implementa doar în situații obiective, după aprobarea autorității de concurență, având în vedere că o majorare a acesteia poate conduce la creșterea prețurilor” - spune Consiliul Concurenței, în urma promisiunilor companiei germane. .

De asemenea, grupul Schwarz se angajează să NU achiziționeze magazine (retaileri) mai mici – cu cifră de afaceri sub 4 milioane de euro, în zonele în care are o cotă de piață mai mare de 40%, în condițiile în care aceste tranzacții nu trebuie notificate autorității de concurență, și să informeze Consiliului Concurenței cu privire la achiziția sau închirierea de spații comerciale și la planurile de deschidere a magazinelor în aceste spații.

Angajamentele propuse vizează și protejarea furnizorilor exclusivi La Cocoș, prin implementarea unei proceduri clare care să cuprindă regulile pentru delistarea furnizorilor în cadrul rețelei La Cocoș, indiferent dacă aceștia comercializează produse alimentare sau non-alimentare.

Astfel, grupul Schwarz se angajează să aplice furnizorilor exclusivi La Cocoș o procedură prin care se stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi delistați, ce se va aplica pe o perioadă de doi ani de la finalizarea tranzacției.

Germanii se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele furnizorilor exclusivi, „decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale sau situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial”, potrivit angajamentelor depuse la Consiliul Concurneței. .

Procedura prevede și o delistare parțială, Supermarket La Cocoș având obligația de a menține cel puțin 80% din achizițiile de produse de la furnizorii relevanți, pe o perioadă de doi ani.

Cine este La Cocoș

Fondat în 2014, La Cocoș este un supermarket românesc de tip discount, care operează în prezent în Ploiești, București și Brașov. În 2024, lanțul de magazine a făcut afaceri de 1,18 miliarde lei, cu aproape 21% mai mult decât în 2023.

În 2024, La Cocoș, deținut de antreprenorii români Iulian și Gianina Nica, a fost cumpărat majoritar de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții CEECAT Capital și Morphosis Capital, după cum am scris pe StartupCafe.ro.

În iunie 2025, Grupul german Schwarz, care deține lanțurile de hypermarketuri Lidl și Kaufland, și-a anunțat intenția de a cumpăra majoritar firma românească La Cocoș.

Grupul Schwarz intenționează să preia un pachet de 70% din acțiunile La Cocoș. Fondatorul lanțului românesc de supermarketuri, Iulian Nica, va păstra 30% din acțiuni.

Fondurile de investiții vor ieși din acționariatul companiei, odată cu finalizarea tranzacției, dacă operațiunea va fi aprobată.