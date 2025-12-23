„Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc” – oamenii de afaceri din România pun Guvernului Bolojan „o condiție” pentru a-și asuma „susținerea drumului greu” al reformelor

Antreprenorii reuniți în Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) își exprimă susținerea pentru măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar, dar pun Guvernului Bolojan o condiție pentru „susținerea drumului greu” al reformelor: reducerea cheltuielilor statului.

„În 2026 vom continua să avem de ales între un rău sigur și un drum greu. Mediul de afaceri românesc își asumă susținerea drumului greu - reformă, disciplină, eficiență - cu o singură condiție: nota de plată să fie împărțită corect între cei care produc și cei care cheltui” - a precizat organizația patronală, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Din perspectiva Asociației Oamenilor de Afaceri din România, „2026 va fi un an de test al maturității politice și administrative”.

Astfel, AOAR are următoarele cerințe pentru guvernanți, în 2026: