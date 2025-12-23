„Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc” – oamenii de afaceri din România pun Guvernului Bolojan „o condiție” pentru a-și asuma „susținerea drumului greu” al reformelor

Antreprenorii reuniți în Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) își exprimă susținerea pentru măsurile guvernamentale de reducere a deficitului bugetar, dar pun Guvernului Bolojan o condiție pentru „susținerea drumului greu” al reformelor: reducerea cheltuielilor statului.
„În 2026 vom continua să avem de ales între un rău sigur și un drum greu. Mediul de afaceri românesc își asumă susținerea drumului greu - reformă, disciplină, eficiență - cu o singură condiție: nota de plată să fie împărțită corect între cei care produc și cei care cheltui” - a precizat organizația patronală, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.
Din perspectiva Asociației Oamenilor de Afaceri din România, „2026 va fi un an de test al maturității politice și administrative”.
Astfel, AOAR are următoarele cerințe pentru guvernanți, în 2026:
- „Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc. Ajustarea trebuie să includă statul însuși: reducerea risipei, restructurarea aparatului public, prioritizarea investițiilor.
- Creșterea veniturilor bugetare să se bazeze pe măsuri (inclusiv legislative) care să reducă uriașele GAP-uri (deficite de colectare n.r.) la TVA (30% din TVA colectabil), impozit pe profit (35%) și munca la negru.
- Predictibilitatea trebuie să redevină principala monedă de încredere. Fără reguli stabile și consultare reală, investițiile se vor tempera, indiferent de cât de atractive sunt fondurile europene.
- Dialogul real cu mediul de afaceri este parte a soluției, nu un exercițiu de imagine. Politicile fiscale și bugetare trebuie construite împreună cu cei care le suportă efectele directe - antreprenori, investitori, angajatori”.