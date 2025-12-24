Noua impozitare pe micro 2026 și scăderea sumei neimpozabile la salariul minim, în Monitorul Oficial. Descarcă OUG 89/2025-„trenuleț”

Guvernul a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență (OUG) „trenuleț” 89/2025, prin care se renunță la cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii, din 2026, iar pentru lucrătorii plătiți cu salariul minim scade suma neimpozabilă începând de la 1 iulie 2026. Descarcă documentul PDF cu OUG 89/2025, de la finalul articolului.

Impozitul pe venitul microîntreprinderii: doar 1%

Se elimină cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, vom avem o singură cotă de impozit pe venitul microîntreprinderilor, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri până în 100.000 EUR.

În 2025, impozitul pe venitul microîntreprinderii este de 1% pentru firmele cu cifra de afaceri până în 60.000 EUR și 3% pentru firmele cu cifra de afaceri peste 60.000 EUR, dar până în 250.000 EUR.

Deja în Codul fiscal, pentru anul 2026, este prevăzută scăderea pragului maxim de la 250.000 la 100.000 EUR, cifră de afaceri pentru impozitul pe microintreprindere, dar prin modificarea care urmează să se decidă conform proiectului de ordonanță, va scădea și cota de impozitare de la 3% la 1% pentru acele microîntreprinderi care au cifra de afaceri peste 60.000 EUR (până în plafonul de 100.000 EUR).

Alte modificări prin OUG trenuleț:

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat firmelor cu cifra de afaceri peste 50 milioane EUR, se reduce de la 1% la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 și se elimină începând din 2027, conform proiectului de OUG-trenuleț.

Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS), de 0,5% pentru companiile de petrol și gaze naturale, se va elimina din anul 2027.

Din anul 2027 se va elimina și așa-numita „taxă pe stâlp”. E vorba de actualul impozit pe construcții, de 0,5% sau 0,25%, aplicat companiilor care dețin construcții speciale.

În anul 2026, clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, iar începând cu anul 2027 pentru acestea impozitul pe clădiri se reduce cu 50%

Continuă măsura de scutire de impozit și contribuții pentru suma de 300 de lei din salariul minim brut pe economie până la data de 30 iunie 2026, cu păstrarea nivelului actual al salariului minim brut de 4.050 de lei. De la 1 iulie 2026, când crește salariul minim brut la 4.325 lei, scade suma neimpozabilă la 200 de lei, conform acestei ordonanțe de urgență.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura crește de la 5 zile calendaristice la 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii.

Alte documente fiscale utile: