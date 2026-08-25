„Nu cred că ANAF va tergiversa aplicarea legii, dar o să vedem” – parlamentarul care a inițiat amnistia fiscală

Deputatul Adrian Echert, care a inițiat în Parlament amnistia fiscală pentru firmele românești care au avut codul de TVA anulat, iar ANAF le-a cerut retroactiv TVA pe mai mulți ani, crede că Fiscul nu va tergiversa aplicarea legii publicate în Monitorul Oficial.

Reamintim că, luni seara, 24 august 2026, s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 177/2026, privind anularea unor obligații fiscale, o măsură de amnistiere fiscală a mii de patroni români care se treziseră că ANAF le cerea să plătească retroactiv la stat TVA pe ultimii 5 ani, firmele respective având codul de TVA anulat.

Mai departe, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, are la dispoziție 30 de zile de la publicarea legii, pentru a emite, prin ordin, normele de aplicare a amnistiei fiscale.

„Firmele afectate erau în insolvență, în litigii, în instanțe, deci cred că legea aceasta va ajuta și ANAF să scape de niște creanțe pe care oricum nu le putea colecta. Deci nu cred că ANAF va tergiversa, dar o să vedem.

Eu cred că ANAF va vrea să scape de unele datorii care sunt mai complicat de colectat, pentru că oamenii nu au colectat TVA în perioada cât erau neplătitori, banii nu există, deci nu e nici impact bugetar major, banii nu au fost colectați și nici deduși. Banii aceia nu sunt o pierdere pentru stat, ci numai o sarcină pentru niște contribuabilii care au fost de bună-credință și nu au avut niciun semnal că nu ar fi de bună-credință, în 10 ani cât au colaborat cu ANAF și cu toate instituțiile”, a declarat, pentru StartupCafe, deputatul USR Adrian Echert.

Echert, în calitate de secretar al Comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților, a coordonat, începând din februarie 2026, inițierea proiectului legislativ, care avea să devină Legea 177/2026 privind privind anularea unor obligații fiscale.

„Sper că am reușit să-i ajut pe antreprenorii români și să-i scot dintr-o siuație care îi făcea să pună lacăt pe prăvălie. Și cred că vor reîncepe să aibă încredere în instituțiile statului. Vocea lor a fost auzită, sper că s-a rezolvat una dintre probleme lor și sper că vor continua afacerile în România și nu se mai gândesc să plece prin alte țări fiindcă au fost abandonați de stat”, a mai spus parlamentarul.

StartupCafe, menționată de parlamentarii inițiatori, în expunerea de motive la lege

StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut asupra cazurilor abordate de noua lege: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii s-au plâns că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA anulat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

Până la urmă, legea a fost adoptată de Senat și de Camera Deputaților și promulgată de președinte, pentru ca luni, 24 august, să se publice în Monitorul Oficial.

Ce prevede Legea 177/2026- amnistia fiscală

Conform Legii 177/2026, se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Măsura de amnistie se va aplica şi cazul în care anularea inregistrării în scopuri TVA s-a realizat in aplicarea art. 153 alin. (9) lit. a), b), d) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma în vigoare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Aici e vorba de vechiul Cod fiscal, care prevedea că firmele înregistrate în scopuri de TVA trebuia să anunțe, în termen de 15 zile, ANAF cu privire la: modificări ale informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; precum și la încetarea activităţii lor economice.

S-au introdus și cooperativele agricole la amnistierea fiscală privind cazurile de TVA.

„Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de utilaje agricole pentru care acestea și-au exercitat dreptul de deducere, pentru perioadele fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a prezentei legi” - prevede noua lege.

Mai departe, legea prevede că se restituie contribuabililor diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Restituirea se face la cererea contribuabililor.

De asemenea, diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor, mai prevede legea.

Amnistia NU se va aplica obligațiilor fiscale aferente operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct taxa pe valoarea adăugată în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa pe valoarea adăugată, de la beneficiari, fapt constatat de organul fiscal.

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