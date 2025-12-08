Un patron s-a trezit că ANAF îi cere TVA pe facturile din ultimii 6 ani, pe firmă. Ce sfaturi a primit pe Grupul Antreprenorilor din România

Un patron s-a plâns, recent, pe Grupul Antreprenorilor din România, că ANAF i-a retras codul de TVA de la firmă, iar acum îi cere să plătească acest impozit pe toate tranzacțiile efectuate de SRL-ul său în ultimii 6 ani. Zeci de membri ai grupului de pe Facebook i-au răspuns cu explicații și sfaturi.

Grupul Antreprenorilor din România a strâns deja o comunitate de peste 272.000 de membri, pe Facebook. Aici, oamenii cer și primesc sfaturi tehnice pentru micile lor afaceri, fac oferte de business, își spun păsul.

Recent, o persoană a postat anonim un mesaj, în care spune că este patronul unei firme din anul 2012. La început, nu a avut activitate pe societate, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a retras codul de TVA. Astfel, firma a devenit neplătitoare de TVA din anul 2014.

Însă, din 2020, firma a pornit business-ul, dar a emis facturi fără TVA până în 2025, timp de aproape 6 ani. Acum, s-a trezit cu ANAF-ul pe cap, care îi cere să plătească TVA-ul pe toate facturile emise din 2020 până acum.

Postarea antreprenorului nostru anonim, în care își expune cazul:

„Dețin o societate din anul 2012. Neavând activitate pe societate, mi s-a retras TVA-ul de către ANAF, devenind neplătitor de TVA în 2014.

În 2020 am reînceput activitatea, emițând facturi fără TVA până în ziua de astăzi, iar acum, la CONTROLUL ANAF, îmi calculează TVA-ul pentru facturile emise de la reînceperea activității și până în prezent.

S-a mai confruntat cineva cu situația respectivă? Este legal să-mi ceară TVA-ul având în vedere că încasările anuale nu depășesc plafonul de trecere la a fi plătitor de TVA?

Vă mulțumesc!”.

Răspunsurile tehnice din partea celorlalți membri ai grupului dau dreptate ANAF-ului în cea mai mare parte. În general, ceilalți antreprenori i-au explicat patronului respectiv că a avut codul de TVA anulat din oficiu și nu a redevenit plătitor de TVA. Din acest motiv, firma datorează acum TVA necolectat, clienții săi neputând să-și deducă TVA pe facturile respective, la rândul lor.

Pentru a nu ajunge în situația aceasta, firma în cauză ar fi trebuit să depună la ANAF D311 - Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

„Este corect! Ați avut codul anulat din oficiu! Este o sancțiune! Trebuia depus D311 și apoi să depuneți actele pentru a redeveni plătitor de TVA! Și apoi puteți și deduce TVA! Dvs. nu ați depus probabil un decont de TVA. Și ANAF-ul, ca sancțiune, v-a scos din sferă… Dar, conform Codului fiscal, tot trebuia să colectați TVA pentru facturile emise! Iar furnizorii clar nu pot deduce! Nu este vina ANAF-ului că nu depuneți corect declarațiile! Nu aveți contabil???

Referitor la plafon: dvs. aveați obligația să redeveniți plătitor de TVA. Apoi depuneați 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice - n.r.), pentru a putea beneficia de plafon! Asta este procedura normală. Acum, retroactiv, nu mai puteți beneficia! Vectorul fiscal se modifică doar prin depunerea unei declarații!” – i-a răspuns cineva pe grup.

Un alt membru al Grupului Antreprenorilor din România îl sfătuiește pe patronul anonim să dea în judecată ANAF:

„Trebuiau duse declarații precum că sunteți neplătitor de TVA. La suma datorată vi se vor calcula penalități de întârziere. Singura șansă este să vă pregătiți pentru un proces îndelungat”.

„Dacă ANAF nu a trimis somațiile de plată în perioada la care este calculată suma datorată, inclusiv TVA, (patronul anonim – n.r.) va câștiga. Judecătoria va cere înscrisurile din partea ANAF. Sfatul meu este să meargă prin proces cu ANAF. Altfel va fi bun de plată până la stingerea datoriilor. Din punctul meu de vedere, ANAF are datoria să ofere transparență asupra unor procese interne, tot datoria să te înștiințeze asupra unor decizii interne subite (ca în cazul de mai sus), iarăși datoria să simplifice lucrurile pentru plătitorii de taxe” – a mai explicat colegul de grup mai binevoitor.

Un alt antreprenor spune că a trecut și el printr-o experiență similară: „Anularea TVA înseamnă că nu puteți deconta TVA, nu că nu aveți obligația de plată a acestuia. Am trecut printr-o experiență similară anul acesta. Dreptatea e de partea ANAF”.

Altcineva îl și „ceartă” pe patronul și așa necăjit.

„Așa e când vă zgârciți să plătiți un contabil bun, care să știe legislație și e capabil să vă consilieze...!” – a comentat o doamnă, la postarea patronului anonim.

În fine, un coleg din grup îl consolează: „Bine ați venit în România, țara unde omul de rând plătește ce fură funcționarii!”.

Reamintim că, de la 1 august 2025, TVA standard a crescut de la 19% la 21%, iar TVA redus a crescut de la 5% sau 9% la 11%.