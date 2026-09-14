Nou proiect al Fiscului: Procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF

ANAF a pregătit un nou proiect de ordin privind procedurile de agregare și selecție a practicienilor în insolvență de către Fisc, motivând că actualul cadru are mai multe deficiențe și limitări.

Fiscul propune abrogarea Ordinului nr. 1443/2019, prin care sunt reglementate în prezent procedurile de agregare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF.

Noul proiect de ordin pregătit de ANAF vine cu următoarele schimbări:

Structura de eligibilitate: Condiții de eligibilitate diferențiate pe categorii de contribuabili (mici/mijlocii/mari), cu forme de organizare impuse diferit: cabinet individual/cabinete asociate/IPURL/SPRL (mici); exclusiv IPURL/SPRL (mijlocii); exclusiv SPRL (mari).

Condiții de eligibilitate diferențiate pe categorii de contribuabili (mici/mijlocii/mari), cu forme de organizare impuse diferit: cabinet individual/cabinete asociate/IPURL/SPRL (mici); exclusiv IPURL/SPRL (mijlocii); exclusiv SPRL (mari). Documentația de agregare: Se adaugă portofoliu minim de proceduri gestionate (10 pentru mijlocii, 20 pentru mari), dovada a minimum 10 angajați/colaboratori cu studii superioare și experiență de minimum 3 ani, dovada infrastructurii logistice.

Se adaugă portofoliu minim de proceduri gestionate (10 pentru mijlocii, 20 pentru mari), dovada a minimum 10 angajați/colaboratori cu studii superioare și experiență de minimum 3 ani, dovada infrastructurii logistice. Pragul valoric de competență a comisiilor: Pragul crește la 10.000.000 lei pentru delimitarea competenței, plus un prag distinct de 5.000.000 lei pentru declanșarea selecției simplificate, cu funcții diferite.

Pragul crește la 10.000.000 lei pentru delimitarea competenței, plus un prag distinct de 5.000.000 lei pentru declanșarea selecției simplificate, cu funcții diferite. Procedura de selecție simplificată: Pentru debitori cu restanțe de sau mai mari de 5.000.000 lei sau societăți de interes strategic, ANAF poate demara selecția înainte de deschiderea formală a procedurii de insolvență, cu aprobarea prealabilă a președintelui ANAF și solicitarea de oferte de la 5-10 practicieni agreați.

Pentru debitori cu restanțe de sau mai mari de 5.000.000 lei sau societăți de interes strategic, ANAF poate demara selecția înainte de deschiderea formală a procedurii de insolvență, cu aprobarea prealabilă a președintelui ANAF și solicitarea de oferte de la 5-10 practicieni agreați. Echipa alocată procedurii: Cerință nouă și detaliată la selecțiile pentru mijlocii/mari: echipă de minimum 3 persoane, cu CV, dovadă a raportului de exclusivitate și declarație individuală de disponibilitate pentru fiecare membru.

Cerință nouă și detaliată la selecțiile pentru mijlocii/mari: echipă de minimum 3 persoane, cu CV, dovadă a raportului de exclusivitate și declarație individuală de disponibilitate pentru fiecare membru. Criterii de punctare: Sistem diferențiat pe secțiuni: Secțiunea A (mici) și Secțiunea B (mijlocii/mari), punctaj maxim 85 puncte fiecare, cu criterii noi: gradul de încărcare personal/dosare active (10 pct.), calitatea echipei alocate (20. pct la mijlocii/mari), personal calificat în domeniul debitoarei (5 pct.).

Sistem diferențiat pe secțiuni: Secțiunea A (mici) și Secțiunea B (mijlocii/mari), punctaj maxim 85 puncte fiecare, cu criterii noi: gradul de încărcare personal/dosare active (10 pct.), calitatea echipei alocate (20. pct la mijlocii/mari), personal calificat în domeniul debitoarei (5 pct.). Termenul de depunere a ofertelor de selecție: 5 zile calendaristice; maximum 5 zile calendaristice și la selecția simplificată.

5 zile calendaristice; maximum 5 zile calendaristice și la selecția simplificată. Frecvența reluării agreării / reverificării condițiilor: Reluare anuală a agreării; reverificare anuală, cu termen fix 31 ianuarie.

Reluare anuală a agreării; reverificare anuală, cu termen fix 31 ianuarie. Onorariul plafonat în cazurile fără procedură de selecție: Plafon dublat: maximum 10.000 lei onorariu fix; maximum 5% onorariu de succes. Pentru nefinalizarea la timp a selecției se introduce o analiză comparativă pe 9 criterii, aprobată de președintele ANAF.

Plafon dublat: maximum 10.000 lei onorariu fix; maximum 5% onorariu de succes. Pentru nefinalizarea la timp a selecției se introduce o analiză comparativă pe 9 criterii, aprobată de președintele ANAF. Descalificarea ofertelor pe criteriul onorariului: Onorariu de succes limitat între 1% și plafoanele din OUG nr. 86/2006; se introduce un prag cuantificat pentru onorariul subdimensionat (sub 50% din media celorlalte oferte).

Care sunt limitările și deficiențele cadrului actual, conform ANAF:

Absența unei diferențieri pe categorii de contribuabili

Ordinul nr. 1.443/2019 aplică aceleași condiții de eligibilitate și aceleași criterii de punctare indiferent de complexitatea procedurii de insolvență, respectiv indiferent dacă debitorul este un contribuabil mic, mijlociu sau mare. Această abordare unitară nu ține cont de faptul că procedurile de insolvență ale marilor contribuabili implică, de regulă, o masă credală de volum și complexitate net superioare, structuri de creditori multiple, aspecte transfrontaliere sau de grup și un risc bugetar mult mai ridicat, ceea ce impune practicieni cu resurse umane, logistice și financiare corespunzătoare.

Documentație de agreare insuficientă pentru verificarea capacității reale

Cerințele actuale de agreare (scrisoare de intenție, act UNPIR, poliță de asigurare) nu permit verificarea capacității efective a practicianului de a gestiona proceduri complexe - nu se solicită dovada portofoliului anterior de proceduri, a personalului calificat sau a infrastructurii logistice necesare.

Această lacună generează riscul ca practicieni fără capacitate operațională adecvată să fie agreați și, ulterior, selectați pentru proceduri de mare complexitate, cu efecte negative asupra modului de gestionare a procedurii și în special a gradului de recuperare a creanțelor bugetare.

Lipsa unui mecanism de acțiune rapidă în cazurile cu risc bugetar ridicat

Ordinul actual nu prevede niciun mecanism care să permită Agenției să acționeze preventiv, anterior deschiderii formale a procedurii de insolvență, în cazul debitorilor cu restanțe fiscale/bugetare semnificative sau cu importanță economică strategică. În practică, aceasta a condus la situații în care organul fiscal a fost nevoit să accepte desemnarea provizorie a unui practician propus de alte părți implicate, fără a avea posibilitatea de a susține din timp un practician selectat pe criterii proprii, cu risc pentru protejarea drepturilor creditorului bugetar chiar din etapa incipientă a procedurii.

Mai mult, a fost pronunțată Decizia nr. 14 din 16 septembrie 2024 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, în dosarul nr. 1174/1/2024.

Potrivit acestei decizii, obligatorii, „în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 57 alin. (3), coroborate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prerogativa creditorului majoritar de desemnare a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar poate fi exercitată cel mai târziu la data primei ședințe a adunării creditorilor, având ca ordine de zi confirmarea/desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar".

În considerarea acesteia, se impune modificarea ordinului, prin accelerarea procedurii de selecție și posibilitatea efectuării unei selecții simplificate, întrucât numirea practicianului selectat/susținut de organul fiscal trebuie realizată până cel târziu la data primei ședințe a adunării creditorilor, data până la care organul fiscal își poate impune practicianul selectat în măsura în care deține un procent mai mare de 50% din valoarea creanțelor.

Criterii de punctare rigide și insuficient corelate cu complexitatea procedurii

Sistemul actual de punctare (onorariu fix, onorariu de succes, personal, dosare din portofoliu) nu diferențiază calitatea și experiența efectivă a echipei alocate unei proceduri concrete și nu conține niciun mecanism de echilibrare între volumul de dosare active gestionate de un ofertant și resursele umane declarate, ceea ce permite ca ofertanți supraîncărcați să obțină punctaje ridicate în lipsa unei capacități reale de a se implica adecvat în procedura pentru care candidează.

Termene și praguri neactualizate

Pragul valoric de 5.000.000 lei care delimitează competența comisiilor de selecție a rămas neschimbat din 2019, în condițiile în care evoluția valorii creanțelor bugetare gestionate impune o recalibrare. De asemenea, plafonul onorariului aplicabil în cazurile de excepție (10.000 lei) nu mai reflectă nivelul actual al pieței serviciilor de administrare judiciară/lichidare.

Accesează și descarcă Proiect de ordin al președintelui ANAF privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF: