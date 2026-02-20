„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patronii de firme mici puși de Fisc să plătească TVA pe ultimii 6 ani

Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de firme mici care s-au trezit recent cu decizii de impunere prin care ANAF le cere sume și de zeci de mii de euro, TVA pe ultimii 6 ani, pe care ei nu l-au încasat de la clienți, în situația în care Fiscul le suspendase codul de TVA.

StartupCafe.ro a relatat cazurile unor antreprenori cu afaceri mici, unele închise între timp, care au avut codul de TVA anulat de ANAF la un moment dat. Oamenii spun că n-au mai colectat TVA de la clienți, iar acum s-au trezit că ANAF le cere zeci de mii de euro, TVA retroactiv, pe ultimii 5-6 ani, cu dobânzi și penalități de întârziere. Cazurile au fost expuse pe Grupul Antreprenorilor din România, o comunitate care adună aproape 280.000 de membri pe Facebook.

StartupCafe a făcut demersuri jurnalistice în acest caz inclusiv la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Acum, cazul a intrat și în atenția parlamentarilor din Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, membri ai partidelor de la guvernare. Parlamentarii au inițiat discuțiile pe acest caz în contextul Pachetului de relansare economică propus de Guvernul Bolojan.

Deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei de buget-finanțe a confirmat că în prezent există un draft pentru o viitoare propunere de lege prin care unii dintre antreprenorii afectați să nu mai plătească TVA din urmă.

„Avem un draft, dar nu va fi gata mai repede de o săptămână și ceva, probabil. Și după aia vedem cât va dura până trece prin procesul parlamentar. Guvernul nu o să-și asume amnistia prin ordonanță. O s- o adoptăm prin procedura legislativă din Parlament”- a declarat, pentru StartupCafe.ro, deputatul Adrian Echert.

Parlamentarul a explicat că amnistia va acoperi integral principalul și dobânzile și penalitățile de întârziere pe care le cere acum ANAF antreprenorilor, pe ultimii 5-6 ani, în unele cazuri.

„Principalul, în cazul acesta, e un lucru pe care antreprenorii respectivi nu l-au colectat niciodată și nu știau că aveau obligația să-l colecteze de la clienți, respectiv TVA pe tot ce au facturat. Dacă o firmă e neplătitoare de TVA, facturează prețul fără TVA, iar clientul nu și-l deduce, nu-și deduce nimeni TVA, că nu e implicat în tranzacția asta”, a spus Echert.

El a precizat că amnistia nu va acoperi toate cazurile de firme cărora ANAF le cere acum TVA din urmă.

„La asta lucrăm noi, USR, acum, să venim cu variantă de amnistie pentru situațiile astea, dar, atenție, doar pentru anumite litere din Codul fiscal, pentru că sunt mai multe litere pentru care ți se taie codul de TVA, unele pentru care există rea intenție. Adică se vede că ai cazier fiscal sau că ai făcut ceva care-i vădit rău intenționat. Dar pentru vreo trei litere în care n-ai avut activitate sau n-ai facturat timp de vreo câteva luni, să încercăm să facem o amnistie. Banii ăia oricum nu se vor încasa”, a explicat deputatul USR.

În acest stadiu, discuțiile privind propunerea de amnistie au ajuns la ANAF și la Ministerul Finanțelor, urmând ca apoi, când va avansa textul propunerii de lege, să ajungă pe masapremierului Ilie Bolojan și a celorlalți lideri ai coaliției de guvernare (PSD-PNL-USR-UDMR-minorități).

„Suntem exponenții de pe zona de finanțe a fiecărui partid de guvernare adunați acolo. Când s-a dus situația acolo, a aflat și șeful ANAF (Adrian Nica- n.r) și dl. Nazare (ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare - n.r.) de situație în momentul ăla, când s-a expus motivul. Dar nu au zis să facem așa sau altfel. (...) Am fost până la ANAF. Ne-am expus fiecare variantele”, a relatat Echert.

„La firme mici, dacă îi zici că are de plătit 80.000 de euro din urmă, s-a terminat”

Deputatul Adrian Echert consideră că a apărut deja „un fenomen” al cazurilor în care ANAF cere TVA din urmă, pe ultimii 5-6 ani, pe speța suspendării codului de TVA.

El estimează că sunt zeci de mii de firme în situația aceasta, în timp ce reprezentanții ANAF ar fi estimat câteva mii de cazuri, care au ieșit la iveală în ultimul an în care au fost operaționalizate sistemele digitale folosite de Fisc.

„Noi (parlamentarii n.r.) estimăm că sunt câteva zeci de mii de firme în situația asta. Ei (ANAF - n.r.) zic că sunt câteva mii. La noi e o estimare, n-o să știm exact. Dacă dacă erau 10-20 de firme în situația aceasta, era clar că erau niște greșeli contabile pe care le-au făcut firmele. Dar dacă discutăm de mii și zeci de mii, atunci e un fenomen, iar acolo a fost o problemă legislativă. Din ce ne-a zis ANAF, este un efect al faptului că ei chiar au început să digitalizeze. Adică au început să pună cap la cap de peste tot situațiile astea și au văzut că se întâmplă asta. Acum asta ne-au zis ei. Nu știu ce să vă zic, dacă e așa sau nu e așa. Dar cred că au apucat să facă decizii de impunere și la niște firme mai mari, care până acum nu au fost deranjate” - a mai spus deputatul Adrian Echert.

Pe de altă parte, parlamentarul consideră că e și vina ANAF că i-a lăsat firmele mici cu codul de TVA suspendat să facă vânzări fără să încaseze TVA de la clienți timp de 5 până la 10 ani, fără să le atragă atenția.

„Toți anii ăștia, antreprenorii respectivi au crezut că sunt în legalitate, adică nu le-a zis nimeni. Practic, ANAF-ul nu și-a făcut treaba șapte ani sau cât a fost. Că alta era să le fi zis ANAF-ul după un an de zile băi, vezi că până nu remediezi, nu poți să facturezi cu TVA!. Dar ei fiind în situația asta particulară că n-au avut activitate sau au reluat-o ulterior, a putut fi interpretarea asta. Dacă venea ANAF după un an de zile și le calcula TVA, n-aveam ce să zice” - a mai pus acum Echert.

Parlamentarul consideră că sunt prea dure măsurile dispuse de ANAF față de micii antreprenori care au lucrat cu codul de TVA suspendat.

„Vă dați seama, la o firmă mică, dacă îi zici că are de plătit 80.000 de euro din urmă, s-a terminat. Adică el intră în insolvență, și sunt mulți în situația asta”, a conchis parlamentarul.

Potrivit unor informații obținute de colegii de la publicația Profit.ro, în această situație sunt circa 2.200-2.300 de firme care au avut codul de TVA anulat sau suspendat cu ani în urmă și au încheiat tranzacții cu alte 10.000 de firme. Suma totală datorată bugetului de stat în aceste cazuri se ridică la circa 45 de milioane de lei.

În unele cazuri, antreprenorii s-au plâns redacției StartupCafe.ro că ei nici nu au depășit plafonul de 300.000 de lei, care era atunci pentru a deveni plătitor de TVA.