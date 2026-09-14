Actualizarea codurilor CAEN Rev.3: „Riscuri majore” pentru firme. IMM România cere prelungirea termenului

Organizația patronală IMM România solicită prelungirea până la 31 decembrie 2027 a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN la Rev.3 și avertizează că firmele sunt expuse unor „riscuri majore” în cazul în care termenu nu va fi extins.

Amintim că data de 25 septembrie 2026 reprezintă termenul pentru trecere la CAEN Rev.3. Totuși, conform IMM România, până acum doar 1 din 3 firme au încheiat procedura de trecere la CAEN Rev. 3, în timp ce aproximativ două treimi dintre societățile înregistrate la Registrul Comerțului nu au finalizat procedura de actualizare.

„Antreprenorii nu trebuie puși în situația blocării activității sau sancționării contravenționale din cauza unor probleme strict birocratice. Problema actualizării codurilor CAEN nu a fost explicată de autorități și nici nu a fost derulată o campanie de informare susținută, astfel încât IMM-urile să înțeleagă ce au de făcut și în ce termen. În condițiile în care doar 1 din 3 societăți a făcut actualizarea, solicităm prelungirea termenului, la 31.12.2027, și simplificarea procedurii administrative de actualizare a codurilor CAEN”, a declarat Florin Jianu, Președinte IMM România.

În acest context, IMM ROMÂNIA atrage atenția asupra apariției următoarelor riscuri în cazul neprelungirii termenului de conformare, care expiră la 25 septembrie 2026:

„1. Blocarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului din cauza cererilor masive și simultane care poate conduce la:

suprasolicitarea serverelor și a platformelor informatice ale ONRC;

creșterea timpilor de procesare și soluționare a cererilor;

imposibilitatea unor societăți de a finaliza alte proceduri prevăzute de Legea 31/1990, în termen, din motive independente de voința lor.

2. Blocarea activității întreprinderilor

Pentru numeroase societăți, actualizarea codurilor CAEN este legată de alte proceduri și obligații care condiționează desfășurarea activității economice. În anumite domenii, societățile trebuie să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării.

În lipsa unui termen suficient pentru realizarea tuturor acestor demersuri, există riscul ca unele societăți să întâmpine dificultăți în obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare, acest lucru conducând la blocarea activității economice.

3. Aplicarea de sancțiuni contravenționale în domeniul fiscal

În cazul unor întârzieri în procesarea cererilor, societățile se pot afla în situația în care trebuie să depună declarații fiscale, iar platforma administrației fiscale să nu permită acest lucru deoarece datele nu corespund noii codificări CAEN Rev.3, aspect care poate conduce la aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea declarațiilor sau înscrierea de fapte în cazierul fiscal”.

IMM ROMÂNIA cere autorităților să trateze cu prioritate această problemă și să adopte, cât mai curând, măsurile legislative necesare pentru prelungirea termenului, până la 31 decembrie 2027, astfel încât mediul de afaceri să nu fie pus în situația de a suporta efectele unor eventuale blocaje administrative și informatice.