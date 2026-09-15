Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorină până la 30 septembrie 2026

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei la motorina standard și în perioada 16–30 septembrie 2026, potrivit informațiilor transmise marți StartupCafe.ro. Este nivelul maxim de reducere prevăzut de actualul mecanism și se aplică în continuare pe fondul presiunilor ridicate din piața carburanților.

Decizia înseamnă că, de miercuri, 16 septembrie, acciza nu revine la nivelul integral și nici nu va fi redusă într-o proporție mai mică.

Ministerul Finanțelor menține astfel măsura aplicată și în prima jumătate a lunii septembrie, când reducerea accizei a fost tot de 25%.

Așa cum arătam luni pe StartupCafe.ro, nivelul accizei este reevaluat o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale motorinei și a prețului mediu de la pompă.

Acciza rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pe tonă, potrivit Ministerului Finanțelor.

Prin urmare, în perioada 16–30 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă rămâne la:

2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Nivelul de bază al accizei la motorină stabilit pentru anul 2026 este de 2.804,29 lei/1.000 litri.

Decizia pentru a doua jumătate a lunii septembrie a fost luată după o nouă evaluare a pieței.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +51,19%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +27,47%.

Ambele valori se mențin astfel mult peste pragurile care activează mecanismul de reducere a accizei.

În prima jumătate a lunii septembrie, când statul a aplicat tot reducerea de 25%, variația cotațiilor Platts era de +45,65%, iar variația prețului mediu al motorinei era de +25,45%.

De ce menține statul reducerea maximă

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței și este reevaluat la fiecare două săptămâni.

Reducerea poate ajunge, gradual, la 5%, 10%, 15%, 20% sau 25%, în funcție de indicatorii prevăzuți de lege.

Pentru perioada 16–30 septembrie, formula prevăzută de legislație conduce din nou la nivelul maxim de reducere, de 25%.

Ministerul Finanțelor explică faptul că intervenția urmărește să limiteze propagarea creșterii costurilor cu carburanții în economie, în special prin transport și logistică.

Scumpirea motorinei nu afectează numai firmele de transport. Costurile suplimentare se pot transmite mai departe către distribuitori, producători și comercianți și, în final, în prețurile bunurilor plătite de consumatori.

Ministerul Finanțelor spune că va continua să monitorizeze cotațiile internaționale și prețurile de la pompă, iar nivelul reducerii accizei va fi reevaluat din nou pentru prima jumătate a lunii octombrie.