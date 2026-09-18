Administratorul a trei firme, acuzat că a pus la punct un „mecanism infracțional” timp de 11 ani și a păgubit statul cu aproape 800.000 EUR

Administratorul a trei firme este acuzat că, timp de 11 ani, ar fi pus la punct un mecanism prin care a evitat plata unor obligații fiscale, provocând, astfel, statului un prejudiciu de aproape 800.000 EUR, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Administratorul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru evaziune fiscală în formă continuată, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, administratorul celor trei firme ar fi creat şi implementat, în perioada 26 aprilie 2010 şi 25 ianuarie 2021, un „mecanism infracţional” pentru a nu-și achita obligaţiile fiscale.

Acesta a evidenţiat în declaraţiile fiscale obligatorii ale firmelor achiziţii fictive în valoare de peste 11 milioane lei (cu TVA) şi, totodată, a omis să declare venituri realizate în cuantum de peste 1,7 milioane lei (cu TVA), cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 3.539.213 lei (echivalent a 793.788 euro) din care TVA în cuantum de 2.359.402 lei, impozit pe profit în cuantum de 1.179.431 lei şi impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cuantum de 380 lei.

Reprezentanţii Parchetului precizează că a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor administratorului, pentru garantarea recuperării pagubei. Potrivit sursei citate, măsura sechestrului a fost pusă pe o casă, un apartament, un teren şi o maşină aparţinând administratorului, precum şi pe suma de 21.260 lei ridicată la percheziţia domiciliară.