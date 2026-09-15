TVA la încasare: Termen ANAF pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Amenzi de până la 15 milioane EUR, începând de azi, pentru producătorii de software care nu raportează vulnerabilitățile folosite de hackeri. Prima alertă: în 24 de ore

Producătorii de software, aplicații și echipamente conectate au, începând de astăzi, 11 septembrie 2026, noi obligații de raportare a problemelor de securitate. Dacă află că o vulnerabilitate a produsului lor este deja folosită de hackeri în atacuri, trebuie să transmită o primă avertizare în maximum 24 de ore, iar în cel mult 72 de ore,...