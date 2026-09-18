Întârzieri la Registrul Comerțului înainte de termenul pentru actualizarea codurilor CAEN. ONRC anunță un volum crescut de solicitări

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) informează că, în această perioadă, unele oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale pot înregistra întârzieri în procesarea și soluționarea cererilor depuse de profesioniști.

Motivul întârzierilor, conform ONRC, este creșterea volumului de solicitări aflate în lucru ca urmare a apropierii datei de 25 septembrie 2026, termenul până la care profesioniștii înregistrați în registrul comerțului trebuie să-și actualizeze obiectul de activitate conform CAEN Rev.3.

„În vederea asigurării unei comunicări transparente, vă informăm că, în această perioadă, la nivelul unor oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale, se pot înregistra întârzieri în procesarea și soluționarea cererilor depuse de profesioniști. Aceste întârzieri sunt cauzate de creșterea volumului de solicitări aflate în lucru ca urmare a apropierii datei de 25 septembrie 2026 – dată la care se împlinește termenul până la care profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au obligația de actualizare a obiectului de activitate, conform CAEN Rev.3”, transmite ONRC.

De asemenea, ONRC precizează că deși se confruntă cu un deficit „tot mai mare de personal, se depun eforturi pentru gestionarea eficientă a resurselor existente și reducerea timpului de soluționare a cererilor”.

Vineri, 25 septembrie, termen pentru actualizarea CAEN Rev 3

Amintim că vineri, 25 septembrie 2026, este termenul până la care profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au obligația de actualizare a obiectului de activitate, conform CAEN Rev.3.

Versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională a fost aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.

Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN a fost stabilit prin HG nr. 284/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

Conform acesteia, termenul de actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului este de 18 luni de la data de 25 martie 2025, data publicării în Monitorul Oficial a HG.

„În perioada de implementare, în relația cu autoritățile și instituțiile publice, sunt recunoscute și acceptate atât versiunea revizuită a CAEN, cât și cea precedentă. Precizăm că termenul stabilit prin HG nr. 284/20.03.2025, respectiv până la data de 25 septembrie 2026, nu este un termen de decădere ci doar termenul de la care pentru autorităţile şi instituţiile administraţiei publice este valabilă versiunea CAEN actualizată”, a precizat ONRC într-un comunicat anterior.