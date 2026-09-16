Controale ANAF: Antifrauda, operațiune „specială”. FOCUS pe 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce verifică inspectorii

Inspectorii Antifraudă ANAF vor efectua, simultan, controale la nivel național la 180 de case de schimb valutar, după ce au descoperit deja, în verificările anterioare, un grad ridicat de neconformare fiscală în acest domeniu.

Acțiunea de control desfășurată la 180 de case de schimb valutar din toată România face parte din operațiunea Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb (FOCUS).

„Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu”, conform unui comunicat.

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, cu scopul de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile și de a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF Antifraudă în cadrul operațiunii FOCUS:

fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

respectarea obligațiilor declarative și de plată;

respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

„Acțiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat”, se mai arată în comunicat.

Rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor și a aplicării unei abordări unitare la nivel național. În situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.