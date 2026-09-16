Skip to content

Controale ANAF: Antifrauda, operațiune „specială”. FOCUS pe 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce verifică inspectorii

Controale ANAF: Antifrauda, operațiune „specială”. FOCUS pe 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce verifică inspectorii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inspectorii Antifraudă ANAF vor efectua, simultan, controale la nivel național la 180 de case de schimb valutar, după ce au descoperit deja, în verificările anterioare, un grad ridicat de neconformare fiscală în acest domeniu.

Acțiunea de control desfășurată la 180 de case de schimb valutar din toată România face parte din operațiunea Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb (FOCUS).

„Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu”, conform unui comunicat.

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, cu scopul de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile și de a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF Antifraudă în cadrul operațiunii FOCUS:

  • fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
  • respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
  • respectarea obligațiilor declarative și de plată;
  • respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

„Acțiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat”, se mai arată în comunicat.

Rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor și a aplicării unei abordări unitare la nivel național. În situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Taxe

fizioterapie

UE vrea să scadă, prin lege, durata procedurilor de recunoaștere europeană a calificărilor profesioniștilor străini extracomunitari, care vin să lucreze în țările membre

TVA la încasare: Termen ANAF pentru depunerea mai multor declarații fiscale

pompa-motorina-camion-dreamstime.jpg

Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorină până la 30 septembrie 2026

Nou proiect al Fiscului: Procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF

GDPR România: Statul român a dat amenzi totale de peste 500.000 EUR în doar un an. Mii de sesizări transmise de români și lista motivelor invocate

Certificatul de înregistrare fiscală și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. ANAF face o schimbare

calculator-taxe-2026-dreamstime

Amnistie fiscală în 2026 pentru firme și alți contribuabili cu datorii la stat. În ce condiții ar putea beneficia de anularea dobânzilor și penalităților (propunere la Senat)