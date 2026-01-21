ANAF: Peste 15.000 de controale pe TVA și 1,7 miliarde lei cerute suplimentar de la contribuabili din toată România, într-un an. Fiscul ne-a explicat cum a procedat „ca urmare a unor măsuri de anulare sau suspendare a codului de înregistrare în scopuri de TVA”, în cazul unor firme

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, inspectorii ANAF au făcut peste 15.000 de controale fiscale privind taxa pe valoare adăugată (TVA), în urma cărora o serie întreagă de contribuabili s-au trezit că trebuie să plătească statului sume suplimentare de 1,75 miliarde lei în total, potrivit unei adrese transmise, miercuri, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aici intră și cazuri despre care am mai scris pe StartupCafe.ro, în care patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Acum, oamenii spun că Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii cinci ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor.

StartupCafe.ro a făcut demersuri la ANAF să vedem câte astfel de cazuri sunt, dar Fiscul ne-a transmis că e greu să caute atât de repede într-un volum mare de acte, având în vedere că numai în anul 2025 inspectorii ANAF au efectuat cel puțin 15.000 de controale privind TVA, în diverse spețe.

„În perioada ianuarie – noiembrie 2025, organele de inspecție fiscalã au efectuat un total de 15.063 de controale fiscale privind TVA, fiind stabilite sume suplimentare în valoare de 1.751.480.398 de lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, identificarea cazurilor menționate de dumneavoastră presupune analiza unui volum mare de acte de control într-un timp relativ scurt, rezultatele nefiind relevante, în opinia noastră, pentru activitatea de control fiscal și nici pentru contribuabili” - a răspuns ANAF, la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În context, ANAF consideră că firmele trebuie să declare corect datele şi informaţiile privitoare la obligaţiile fiscale datorate.

„Potrivit principiului bunei-credinte, contribuabilii trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile şi să îşi exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi să declare corect datele şi informaţiile privitoare la obligaţiile fiscale datorate iar organul fiscal să își manifeste rolul activ de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor” - mai spune acum ANAF, în răspuns pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

ANAF a explicat cum a procedat în cazurile de anulare a codului de TVA pentru firme

În adresa transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, ANAF a explicat și modul în care se procedează în cazurile în care anulează codul de TVA al unei firme și ce se întâmplă după aceea.

Mai întâi, cum se fac controalele ANAF:

„Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului, organul de inspecție fiscală poate proceda la acțiuni de inspecție fiscală sau de verificare documentară.

Potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de inspecție fiscală are ca obiect ”verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale”.

Potrivit prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.

În scopul îndeplinirii obiectivelor precizate mai sus, selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale se realizează, potrivit prevederilor art. 121 din Codului de procedură fiscală, de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului, pe baza analizei de risc.

În măsura în care, ca urmare a analizei de risc, sunt identificați contribuabilii cu risc fiscal, organele fiscale, în funcție de nivelul riscului identificat, procedează, conform competențelor, la aplicarea de măsuri graduale de conformare, măsuri care pot conduce, în final, la efectuarea de inspecție fiscală”.

În context, ANAF subliniază că „efectuează controlul asupra tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de Codul fiscal, inclusiv în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată”.

„Organele de control fiscal din cadrul ANAF nu stabilesc și nu impun plăți retroactive, contribuabililor, obligația acestora fiind aplicarea legislației fiscale, respectiv Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și actele normative subsecvente” - mai arată Fiscul.

În schimb, ANAF a explicat că, în urma unor „măsuri de anulare sau suspendare a codului de înregistrare în scopuri de TVA”, firmele respective au fost supuse controlului fiscal, pentru „ajustarea TVA”.

Explicațiile ANAF privind procedura de ajustare TVA în urma anulării codului de TVA:

„Ajustarea TVA este o procedură fiscală care constă în exercitarea dreptului de deducere, în situația în care persoana impozabilă are drept de deducere în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ajustare pozitivă), sau anularea în totalitate ori parțială a deducerii exercitate inițial, în cazul în care persoana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere (ajustare negativă).

Ajustarea se evidențiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat-o, prin completarea și depunerea la organul fiscal a Declaraţiei D 307” Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată ” conform prevederilor OPANAF nr. 793/2016, care se completează şi se depune de către:

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;

trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare reglementează la Art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal următoarele aspecte referitor la persoanele impozabile care au avut codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, astfel:

”Art. 11, alin.(6).

Contribuabili, persoane impozabile stabilite în România, declarați inactivi conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate.

În cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabilă își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

După înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 316 alin. (12), pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adăugată colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 324.

În situația în care inactivitatea și reactivarea, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând cu trimestrul reactivării.

În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali diferiți, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenți celui în care se înregistrează sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul reactivării vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând cu trimestrul reactivării.”

La pct. 5^1 - SECȚIUNEA 21 - Reguli speciale pentru aplicarea TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 sunt reglementate obligațiile și drepturile persoanelor impozabile care au avut codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal și care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, astfel:

”5^1. (1) În sensul art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, persoanele impozabile care au avut codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, își pot exercita dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal depus după reînregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior. Deducerea taxei se efectuează în limitele și condițiile prevăzute la art. 297 - 302 din Codul fiscal, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

(2) După înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, persoana impozabilă trebuie să emită facturi în care să înscrie distinct taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată».

În funcție de modalitatea în care au acționat pe perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, se disting următoarele situații:

a) persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, respectiv a depus declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, dar nu a emis facturi. În această situație, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care să includă informațiile obligatorii prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, care a fost colectată în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Aceste facturi nu se includ în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile;

b) persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, respectiv a depus declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, și a emis facturi. În această situație, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecție conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. În situația în care nu există diferențe între taxa colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, facturile emise după reînregistrare nu se includ în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată»;

c) persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, dar a emis facturi. În această situație, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecție conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de corecție nu se înscriu în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în «Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal». Persoana impozabilă datorează obligații fiscale accesorii conform art. 173 și 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data la care avea obligația să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, și până la data plății taxei, în baza declarației sus-menționate;

d) persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și nu a emis facturi. În această situație, facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA nu se înscriu în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în «Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal». Persoana impozabilă datorează obligații fiscale accesorii conform art. 173 și 181 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de la data la care avea obligația să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, și până la data plății taxei, în baza declarației sus-menționate.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), în cazul în care există diferențe între taxa colectată/care ar fi trebuit colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, în decontul de TVA, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», se înscriu numai aceste diferențe.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică în cazul în care persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2017, în situația în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal, respectiv în baza prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) și h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la 1 ianuarie 2016.

(5) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care persoana impozabilă nu are obligația de a emite facturi conform art. 319 din Codul fiscal.

(6) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) și (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile care au efectuat achiziții de la furnizori/prestatori în perioada în care aceștia au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective, în limitele și condițiile prevăzute la art. 297 - 302 din Codul fiscal, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (2), prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după reînregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.”

Pachetul fiscal 2 al Guvernului Bolojan a mai introdus două situații de declarare a firmelor ca inactive

„Mai mult, prin adoptarea Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026, au fost introduse două noi situații în care contribuabilii persoane juridice pot fi declarați inactivi fiscal”, avertizează ANAF, în adresa transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cele două noi situații de inactivare a firmelor sunt:

• lipsa unui cont de plăți deschis în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului;

• nedepunerea situațiilor financiare anuale în termen de 5 luni de la expirarea termenului legal de depunere.

Pentru aceste situații se aplică prevederile art. 11 alin. (6) si alin. (7) din Codul fiscal, în sensul că atât contribuabilii declarați inactivi, cât și cumpărătorii/beneficiarii bunurilor sau serviciilor livrate/prestate de aceștia nu beneficiază de dreptul de deducere, respectiv:

• cheltuielile aferente acestor operațiuni nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit;

• TVA aferentă achizitiilor nu se deduce.

Condițiile de reactivare sunt cele prevăzute la art. 92 alin. (7 indice 1) din Codul de procedura fiscală cu privire la îndeplinirea tuturor obligatiilor/situațiilor care au generat inactivitatea.

