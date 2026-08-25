Amnistia fiscală, în Monitorul Oficial: Ce urmează. Descarcă Legea 177/2026, privind patronii cărora ANAF le cerea TVA din urmă, pe 5 ani

Luni seara, 24 august 2026, s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 177/2026, privind anularea unor obligații fiscale, o măsură de amnistiere fiscală a mii de patroni români care se treziseră că ANAF le cerea să plătească retroactiv la stat TVA pe ultimii 5 ani, firmele respective având codul de TVA anulat.

Legea, adoptată de Parlament, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial de luni.

Mai departe, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală are la dispoziție încă 30 de zile de la publicarea legii, pentru a emite, prin ordin, o procedură de aplicare a amnistiei fiscale.

Conform Legii 177/2026, se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Măsura de amnistie se va aplica şi cazul în care anularea inregistrării în scopuri TVA s-a realizat in aplicarea art. 153 alin. (9) lit. a), b), d) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma în vigoare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Aici e vorba de vechiul Cod fiscal, care prevedea că firmele înregistrate în scopuri de TVA trebuia să anunțe, în termen de 15 zile, ANAF cu privire la: modificări ale informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; precum și la încetarea activităţii lor economice.

S-au introdus și cooperativele agricole la amnistierea fiscală privind cazurile de TVA.

„Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de utilaje agricole pentru care acestea și-au exercitat dreptul de deducere, pentru perioadele fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a prezentei legi” - prevede noua lege.

Mai departe, legea prevede că se restituie contribuabililor diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Restituirea se face la cererea contribuabililor.

De asemenea, diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor, mai prevede legea.

Amnistia NU se va aplica obligațiilor fiscale aferente operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct taxa pe valoarea adăugată în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa pe valoarea adăugată, de la beneficiari, fapt constatat de organul fiscal.

StartupCafe, menționată de parlamentarii inițiatori, în expunerea de motive la lege

StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut asupra cazurilor abordate de noua lege: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii s-au plâns că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA anulat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

Până la urmă, legea a fost adoptată de Senat și de Camera Deputaților și promulgată de președinte, pentru ca luni, 24 august, să se publice în Monitorul Oficial:

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