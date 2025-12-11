„De unde să dau eu 20.000 EUR TVA retroactiv?”. Robert și-a deschis un magazin de haine, dar nu i-a mai mers. Acum are probleme cu ANAF

Încă un caz în care un patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani: Robert, care se prezintă ca „mic antreprenor care a avut un magazin de haine” a povestit situația sa, zilele trecute, pe Grupul Antreprenorilor din România, cerând sfaturi de la cei peste 270.000 de membri ai acestei comunități de pe Facebook.

Pe scurt, Robert a avut, timp de 12 ani, un magazin de haine, pe întreprindere individuală (II). Mica lui afacere nu a mai mers și a închis-o. Întreprinderea individuală încă există, dar magazinul nu mai funcționează.

Acum, Agenția Națională de Administrare Fiscală îi cere lui Robert 20.000 de euro, TVA retroactiv pe ultimii 5 ani.

„Sunt un mic antreprenor care a avut un magazin de haine dar l-am închis deoarece nu mai mergea… nu demult am primit o înaintare de control în care îmi aduce la cunoștință că de 12 ani nu am plătit TVA !!! Cum e posibil să vii tu, ca stat, după 12 ani să îmi ceri să plătesc TVA retroactiv când eu tot ce ține de acte, vânzări le făceam neplătitor de TVA? Nu trebuia să fiu înștiințat la cum depunea contabilă actele etc.? De unde să dau eu 20 mii euro TVA retroactiv ?! Ce mă îndrumați să fac ? Vă mulțumesc” - a scris Robert pe Grupul Antreprenorilor din România.

Au venit zeci de mesaje, membrii grupului l-au înțeles, în general. Unii dintre ei i-au explicat, însă, că astfel de cazuri apar atunci când firmele depășesc anumite plafoane, iar antreprenorii nu-și dau seama de acest lucru, dar ANAF vine apoi și le cere banii din urmă.

„În mod aproape sigur, aici vorbim de o lipsă de monitorizare a plafonului de TVA (anulare din oficiu pe motiv de lipsa activitate 2 trimestre consecutive) și o lipsă de informare corectă din partea persoanei responsabile . Obligația de a urmări încadrarea și de a notifica clientul că trebuie sa treacă la TVA este o responsabilitate profesională clară. Dacă firma a depasit plafonul și a rămas neplatitoare, atunci statul are dreptul legal să recalculeze TVA retroactiv” - a scris un consultant, membru al Grupului Antreprenorilor din România.

El l-a sfătuit să facă 4 pași, acum:

„1. Verificare cu un Consultant fiscal, exact perioadele, rulajele și momentele în care ai fi trebuit sa treci la TVA. De multe ori, sumele comunicate de ANAF nu sunt calculate corect.

2. Contestatie + cerere de eșalonare, ai dreptul sa contesti decizia dacă exista erori sau argumente procedurale.

3. Analiza răspunderii, dacă eroarea aparține unei persoane responsabile, exista posibilitatea tragerii la răspundere civilă/ profesională (inclusiv prin asigurarea de răspundere).

4. Negociere/reevaluare cu ANAF, uneori se pot recalcula sume, elimina accesorii sau ajusta baza.

Nu ești primul antreprenor în aceasta situatie, dar e un semnal puternic: contabilitatea NU e o zona unde “ieftin” înseamnă economie. De cele mai multe ori înseamnă risc latent. Daca ai nevoie, pot sa iti explic exact ce pași urmează și cum poți reduce impactul. Ai nevoie de cineva care chiar știe ce face, nu de cineva care doar depune declaratii”.

Altcineva consideră că patronul trebuia avertizat de către contabila lui privind depășirea plafoanelor de TVA.

„Nu ai cum sa fii neplatitor de TVA, atâta vreme cât cumparai de la furnizori din UE. Mi se pare de noaptea minții așa ceva. Contabilul ăla ce draq făcea ??. (...) Plafon achizitii sub 34.000 RON/an, se facturează cu TVA de către furnizor extern. Peste acest plafon este obligat să solicite înregistrarea în scopuri de TVA (cod special sau cod normal)” - a scris o membră a grupului.

Reamintim că până recent a fost 300.000 de lei plafonul cifrei de afaceri pentru firmele mici, astfel încât să fie considerate neplătitoare de TVA, iar de la 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA a crescut la 395.000 lei cifră de afaceri. Un alt plafon important este de 34.000 lei, valoarea achiziției intracomunitare, peste care firmele au obligația să solicite înregistrarea specială în scopuri de TVA, chiar dacă în mod normal nu este plătitoare de TVA.

O altă membră a Grupului Antreprenorilor din România a avansat ipoteza că, la un moment dat, ANAF a anulat codul de TVA pentru întreprinderea familială respectivă, dar firma a rămas plătitoare de TVA și trebuia să colecteze și să vireze taxa la stat, atunci când vindea haine.

„Cel mai probabil ați avut codul de TVA anulat. Asta nu înseamnă că nu mai erați plătitor de TVA. Chiar dacă dumneavoastră nu mai figurati ca platitor de TVA, trebuia sa colectati TVA și să îl plătiți. Nu aveați drept de deducere până ce nu vă luați codul de TVA înapoi. L-ati avut anulat din unul dintre motive (sediu expirat, nedepunere declarații sau deconturi cu 0). Puteți consulta registrul TVA publicat de ANAF să vedeți dacă asta e cauza. Apare dacă ați avut codul de TVA anulat” - l-a sfătuit ea.

Alt membru al grupului a avut un mesaj și mai abrupt pentru Robert:

„Trebuie văzut ce fel de TVA e. Dacă ați avut cumva codul de TVA anulat și ați funcționat așa, sunteți bun de plată. La fel și dacă ați avut achiziții intracomunitare și nu ați plătit TVA în tară”.

Acesta este al doilea caz semnalat în ultima vreme pe Grupul Antreprenorilor din România, în care TVA cere unui patron TVA-ul retroactiv. Zilele trecute, am scris pe StartupCafe despre un alt antreprenor într-o situație asemănătoare.