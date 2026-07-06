VIDEO. Situația antreprenorilor cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 5-6 ani: „Termenele de soluționare a contestațiilor expiră în aceste luni în care nu se va întâmpla nimic” cu legea amnistiei – explicațiile avocatei Alina Nica

„Am vorbit cu antreprenori care au ajuns să ia antidepresive, urmare a acestui șoc” - a povestit, la podcastul Idei&Antreprenori de la StartupCafe, avocata Alina Nica, cea care s-a ocupat de la început de cazul firmelor românești care au avut codul de TVA anulat, iar acum ANAF le cere TVA din urmă pe ultimii 5-6 ani, cu dobânzi și penalități. Ea a sprijinit demersurile inițiale care au condus la propunerea de lege votată recent de Senat, pentru acordarea unei amnistii fiscale antreprenorilor afectați de acțiunile ANAF, dar mai durează până vom avea o lege funcțională. De aceea, avocata recomandă oamenilor să facă demersurile administrative și în instanță, pentru că sunt termene care expiră și nu se știe dacă, în final, va fi o amnistie publicată ca lege în Monitorul Oficial.

Mii de antreprenori din toată România s-au trezit recent cu ANAF-ul pe cap, care le impută retroactiv TVA de zeci de mii de euro pe ultimii 5-6 ani, în condițiile în care oamenii nu au colectat acest impozit, având codul de TVA anulat pe firmă, după cum am mai relatat pe StartupCafe.

Avocata bucureșteană Alina Nica, de la biroul de avocatură Lawyeresse, a explicat problemele cu care se confruntă acum acești oameni.

„Sunt procedurile de insolvență în care nu și-ar fi dorit să ajungă, dar pe care unii sunt forțați să le demareze, iar alții se străduiesc din răsputeri să le prevină, ca să-și poată menține afacerile. Sunt executări silite (...), sunt eșalonări pe care se străduiesc să le susțină, le-au cerut, dar nu și le-au dorit. Și există și o parte psihologică a problemei despre care prea puțin se vorbește și anume șocul pe care ei l-au suferit. Am vorbit cu antreprenori care au ajuns să ia antidepresive, urmare a acestui șoc. De ce? Pentru că majoritatea sau, cel puțin, cei cu care eu am interacționat sunt contribuabili care au urmărit tot timpul să fie pe deplin conformi cu legea, să-și plătească totul la timp, să-și declare totul corect și au fost convinși tot timpul că așa este și, mai mult decât atât, le-a fost confirmat mulți ani că așa a și fost”, a relatat, în studioul StartupCafe, Alina Nica.

Ea este avocatul care a ajutat, încă de anul trecut, la cristalizarea propunerii de lege care a fost depusă în Parlament și adoptată recent de plenul Senatului, pentru amnistierea fiscală a firmelor care au avut codul de TVA anulat și care acum se confruntă cu acțiunile ANAF, prin care Fiscul le impută retroactiv TVA de zeci de mii de euro pe ultimii 5-6 ani.

Propunerea de lege a plecat la Camera Deputaților, care este forul decizional, dar până la 1 septembrie 2026 Parlamentul este în vacanță parlamentară și, practic, viitoarea lege mai are de așteptat. În plus, actuala criză politică, declanșată odată cu demiterea Guvernului, vine și cu riscul dizolvării Parlamentului și al declanșării alegerilor legislative anticipate.

Nica a explicat că procesul legislativ al amnistiei va continua în Camera Deputaților, de unde a rămas, și cu un potențial nou Parlament, însă ar apărea incertitudini politice.

„În cazul în care domnul președinte va opta pentru dizolvarea Parlamentului și vom avea, în final, o altă componență, e important să precizăm că această procedură va continua de acolo de unde a rămas. Deci nu va fi reluată, nu va deveni caducă, nu se va anula ceea ce s-a câștigat până în prezent. Însă, evident, dacă vom avea alegeri anticipate și vom avea o componență nouă a Parlamentului, lucrurile capătă mai multă incertitudine și vor depinde de voința politică a noilor membri ai Parlamentului”, a spus avocata.

Per ansamblu, va mai dura probabil 6 luni până când va exista o lege a amnistiei, iar după aceea președintele ANAF, Adrian Nica (coincidență de nume), va mai avea 30 de zile la dispoziție să emită o procedură de aplicare a viitoarei măsuri de amnistiere.

„Eu cred că vor mai exista (tergiversări ale legii amnistiei - n.r.), pentru că avem acolo opinia Consiliului Fiscal, care a ridicat niște probleme legate de necesitatea unor informații suplimentare privind impactul financiar. Și acolo comisia de fond din Camera Deputaților s-ar putea să sesizeze, are și datoria să facă asta, să ceară un punct de vedere și de la Guvern și să completeze tabloul acestei amnistii, astfel încât ea să îndeplinească toate condițiile și, în final, dacă trecem de Camera Deputaților, să nu ne lovim de o problemă de neconstituționalitate. Adică mai bine întârziem un pic adoptarea decât să o trecem cu vicii și să se întoarcă în procedură și să o prelungim chiar și mai mult”, a mai spus avocata bucureșteană.

În paralel, antreprenorii afectați trebuie să-și continue acțiunile administrative și juridice, în instanță, pentru că există anumite termene care expiră în aceste luni în care propunerea de lege stă pe loc și nu se știe dacă și în ce formă va fi adoptată în Parlament.

„Până când vom avea o lege clară în vigoare cu privire la această amnistie, trebuie urmate toate procedurile legale de contestare. Asta este tot ceea ce noi putem controla în acest moment. Mai mult decât atât, termenele de soluționare a contestațiilor expiră tocmai acum, în cursul acestor luni în care nu se va întâmpla nimic. Majoritatea (contestațiilor) au fost depuse în ianuarie-februarie. Unele, foarte puține, au primit decizii de soluționare. Pentru restul, ANAF e în tăcere. Odată ce se împlinesc cele șase luni de la momentul depunerii acestor contestații, putem, în sfârșit, să mergem și să cerem instanțelor să analizeze legalitatea acestor decizii de impunere. Dacă nu acționăm și stăm și așteptăm legea - care, din punctul meu de vedere, nu va fi în vigoare în următoarele 6 luni -, o să pierdem dreptul de a contesta și, dacă legea nu mai trece, vom rămâne cu niște decizii definitive pe care poate am fi putut să le invalidăm și să ne recuperăm banii sau să ne reparăm paguba prin propriile demersuri”, a avertizat Alina Nica.

În context, avocata consideră că soluția unei legi de amnistiere este cea corectă și utilă în aceste cazuri, chiar dacă avocații câștigă bani, de fapt, din onorariile pentru demersurile administrative și juridice.

„Este o soluție corectă, în primul rând. Din punctul meu de vedere, nu ar fi trebuit să ajungem până aici. Avem o jurisprudență europeană bogată, avem o directivă europeană care, independent de un text, două din Codul fiscal, care ar putea fi citite în două feluri diferite și contradictorii, ar fi trebuit avute în vedere. Deci această inițiativă legislativă nu face decât să vină să corecteze o greșeală în aplicarea legii. Eu cred că cea mai corectă cale este calea legislativă, chiar dacă ea nu este neapărat favorabilă nouă, avocaților. Da, ar fi fost probabil mai profitabil (antreprenorii, asistași de avocat, să meargă cu ANAF în instanță- n.r.), dar nu întotdeauna ne animă doar partea asta financiară. Mai avem și alte tipuri de satisfacții în profesie”, a spus avocata Alina Nica, la podcastul StartupCafe Idei & Antreprenori.

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