Impozit pe venit, CAS și CASS în 2026: Clarificări de la o șefă din Ministerul Finanțelor

O șefă din Ministerul Finanțelor a oferit clarificări, într-un număr recent al revistei Consultant fiscal, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii (CAS și CASS), în contextul modificărilor fiscale aplicabile începând cu anul 2026.

StartupCafe.ro a selectat câteva întrebări și răspunsuri care pot fi utile pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se aplică noile prevederi și ce efecte au în diverse situații.

Iată ce spune Nicoleta Stanciu, director general adjunct, Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile, Ministerul Finanțelor, în revista Consultant fiscal, editată de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Întrebare: Referitor la impozitul pe dividende, se menține cota de 10% pentru situațiile financiare interimare ale anului 2025, inclusiv pentru trimestrul IV - 2025?

Răspuns:

Potrivit art. VIl alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea dispozițiilor art. 97 alin. (7) C. fisc. ce vizează majorarea cotei pentru veniturile din dividende de la 10% la 16% se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, iar în cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, cota de impozit pe dividende este de 10%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, aprobate potrivit legii. În concluzie, dividendele aferente trimestrului IV- 2025, distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, se impozitează cu cota de 16%.

Întrebare: Veniturile din dobânzi aferente depozitelor bancare trebuie luate în calcul la plafonul pentru CASS, în cazul în care mai există venituri din dividende?

Răspuns:

Da. Cele două tipuri de venituri se cumulează cu alte venituri, respectiv: din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea unei persoane fizice cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și/sau din alte surse.

Întrebare: Dacă o societate repartizează dividende unei persoane fizice, dar nu le achită în anul repartizării acestor dividende, nu sunt luate în calculul CASS în anul distribuirii? Este vorba despre situația în care ANAF preia informațiile referitoare la baza impozabilă din D205, și nu a dividendelor plătite efectiv.

Răspuns:

Potrivit prevederilor art. 170 alin. (4) lit. d) C. fisc., în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele plătite, diminuate cu impozitul reținut, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele plătite, diminuate cu impozitul reținut. În Declarația informativă D205, sunt prevăzute informațiile privind dividendele distribuite, dividendele plătite și impozitul reținut.

Întrebare: Pentru un contract de mandat sau administrare la care se reține CASS la sursă sub 6 salarii minime, contribuabilul are obligația să facă declarația unică și să plătească CASS pentru diferența până la 6 salarii minime?

Răspuns:

Codul fiscal nu conține o astfel de obligație.

Întrebare: Referitor la suma netaxabilă de 300 lei/lună există păreri diferite cu privire la modul de acordare a acesteia, în cazul în care într-o luna angajatul se află în concediu medical. Există interpretarea conform căreia această sumă nu se acordă pe perioada concediului medical. Totuşi, conform OPANAF nr. 299/2025, suma netaxabilă se acordă atât din veniturile salariale, cât și din indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, cu condiția de a nu depăși per total suma de 300 lei.

Răspuns:

Potrivit art. 76 alin. (1) C. fisc., sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor. Facilitatea fiscală, astfel cum este reglementată la art. III din Ordonanța de urgență nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se acordă salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, pentru suma de 300 lei/lună din veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 lei/ lună, din veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2026, pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la articolul ante-menționat. Ca urmare, facilitatea fiscală la care se face referire se aplică veniturilor din salarii și asimilate salariilor, în baza contractului individual de muncă, cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, inclusiv indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Întrebare: Baza de impozitare CASS s-a lărgit și cu veniturile din chirii și cazări, alături de cele din activități independente?

Răspuns:

Începând veniturile anului 2026, sunt incluse în categoria veniturilor din activități independente și cele realizate din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuințe proprietate personală [art. 67 alin. (1¹) C. fisc.]. Potrivit art. 83 alin. (4) C. fisc., începând cu anul fiscal în care numărul camerelor închiriate pe termen scurt, situate în locuințe proprietate personală, este de peste 7 camere, veniturile realizate reprezintă venituri din activități independente și se supun impunerii potrivit prevederilor art. 68³ C.fisc. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități independente este cea definită la art. 170 alin. (1) C. fisc., fiind completată și cu venitul net anual realizat stabilit potrivit art. 68³, începând cu veniturile anului 2025. De reținut că, fiind aplicabile prevederile Codului fiscal ce vizează veniturile din activități independente, se datorează și contribuția de asigurări sociale (CAS), în cazul în care veniturile cumulate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală sunt cel puțin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Întrebare: Pentru închirierea unui apartament de către o persoană fizică pe termen lung, ce contribuții se achită?

Raspuns:

Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal în baza contractelor de închiriere se datorează CASS, dacă venitul net anual (determinat prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut), cumulat cu alte venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) C. fisc., este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care sunt realizate veniturile. Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal nu se datorează CAS, cu excepția cazului în care activitatea este organizată sub forma unei activități independente, caz în care sunt aplicabile prevederile specifice.

Întrebare: O persoană deține un cabinet medical și realizează venituri din activități independente. Mai realizează venituri din cedare de folosință bunuri (chirii). Se cumulează cele două categorii de venituri pentru calculul CASS? Anul 2025 și anul 2026.

Răspuns:

Dacă veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt realizate de persoana fizică (și nu de cabinet), veniturile din cedarea folosinței bunurilor nu se cumulează cu cele din activitatea independentă. Cele două categorii de venituri au regimuri fiscale diferite din punctul de vedere al CASS, aspect valabil atât pentru anul 2025, cât și pentru anul 2026.

Întrebare: Salariat, are și PFA și realizează sub 6 salarii. Datorează contribuții?

Răspuns: