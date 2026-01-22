Jeff Bezos vs. Elon Musk: Blue Origin lansează TeraWave, o reţea globală cu 5.408 sateliţi pentru comunicaţii de mare viteză

Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat lansarea unui proiect masiv de infrastructură orbitală: o constelaţie de 5.408 sateliţi care va forma noua reţea de comunicaţii TeraWave, destinată centrelor de date, guvernelor şi marilor companii, relatează Reuters, citat de News.ro.

Conceptul marchează intrarea oficială a Blue Origin într-o piaţă dominată în prezent de Starlink, reţeaua lui Elon Musk.

Potrivit companiei, primele lansări sunt programate pentru ultimul trimestru al anului 2027, iar reţeaua va oferi ”viteze de până la 6 Tbps oriunde pe Pământ”, datorită comunicaţiilor optice între sateliţi. Performanţa este de ordinul superlativelor tehnologice şi este destinată aplicaţiilor care necesită procesare masivă de date, inclusiv pentru programe guvernamentale strategice, nu utilizatorilor individuali.

Blue Origin apreciază că TeraWave va putea deservi aproximativ 100.000 de clienţi-companii, la nivel global.

O nouă cursă pentru infrastructura AI în spaţiu

Anunţul vine în contextul în care industria spaţială intră într-o etapă accelerată de dezvoltare a centrelor de date orbitale, concepute pentru a prelua o parte din sarcina tot mai grea de procesare generată de boom-ul AI. Pe Pământ, energia şi resursele necesare devin tot mai costisitoare, iar operatorii caută soluţii alternative.

Reţeaua TeraWave se adaugă astfel unei liste tot mai lungi de constelaţii comerciale, inclusiv proiectelor asociate Amazon, care lucrează simultan la Leo (fostul Project Kuiper), o reţea de 3.200 de sateliţi pentru internet dedicată consumatorilor şi firmelor.

TeraWave, un rival direct pentru Starlink, dar cu alt public

Starlink, cu aproximativ 10.000 de sateliţi operaţionali şi peste 6 milioane de clienţi în 140 de ţări, este principalul concurent al TeraWave. Diferenţa majoră: Starlink vizează atât consumatorii, cât şi companiile şi agenţiile de securitate, în timp ce reţeaua Blue Origin este orientată exclusiv către clienţi enterprise.

„Ce face ca TeraWave să fie diferit? Este construit special pentru clienţii enterprise”, a declarat CEO-ul Blue Origin, Dave Limp, într-o postare pe X.

Compania afirmă că terminalele TeraWave pot fi instalate rapid oriunde în lume şi pot fi integrate cu infrastructuri de mare capacitate deja existente, deşi nu a detaliat cu ce tipuri de sisteme terestre este compatibilă reţeaua.

Competiţie globală: China intră agresiv în cursă

Mai multe companii chineze accelerează proiecte similare pentru a recupera ecartul faţă de Starlink, iar Beijingul dezvoltă rachete reutilizabile capabile să lanseze mii de sateliţi, replicând strategia SpaceX.

Pentru Blue Origin, racheta reutilizabilă New Glenn, care a zburat de două ori până acum, va avea un rol crucial în desfăşurarea constelaţiei TeraWave, deşi ritmul său de lansare este încă departe de cel al Falcon 9.

Blue Origin nu a oferit deocamdată detalii suplimentare privind calendarul complet, costurile reţelei sau capacitatea de integrare cu centrele de date spaţiale aflate în dezvoltare.

O purtătoare de cuvânt a companiei nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.