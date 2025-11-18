Jeff Bezos a atras finanțare 6,2 miliarde de dolari pentru un startup de inteligență artificială. Cum promite să schimbe lumea noua companie fondată de fostul șef al Amazon

Project Prometheus, un startup de inteligență artificială la care Jeff Bezos este CEO, pentru prima dată de când a părăsit Amazon, a primit deja o finanțare de 6,2 miliarde de dolari. Compania își propune să schimbe complet modul în care sunt proiectate și construite produse fizice complexe, cum ar fi computerele, automobilele, navele spațiale și sistemele aerospațiale.

Bezos conduce noua companie împreună cu Vik Bajaj - care a acumulat experiență la Google X și alte firme inovative. El a mai atras experți de la firme de top din domeniul AI, printre care OpenAI, DeepMind, Meta și Google.

Revenirea în funcția de co-director marchează prima dată când Bezos gestionează operațiunile zilnice de la demisia de la conducerea Amazon, în 2021. Miliardarul se mai ocupă și de proiectul său spațial, Blue Origin.

Numele „Prometheus” este inspirat de legenda lui Prometeu - titanul care a dăruit lumii focul. El simbolizează ambiția de a dezvolta tehnologie nouă și transformatoare, la concurență cu OpenAI, Google, Meta și xAI-ul lui Elon Musk.

Numele lui Bezos, o garanție pentru investitori

Spre deosebire de alte start-up-uri, care folosesc AI pe text și imagini, cel al lui Bezos se va axa pe experimente reale, cu scopul de a accelera progresele în fizică, chimie și inginerie.

Proiectul ar putea avea un impact semnificativ asupra locurilor de muncă în inginerie și producție, mai precizează sursa citată.

Cofondatorul și investitorul ESO Fund, Scott Chou, a declarat recent că numele lui Bezos este o garanție, de aceea au și fost atrase atât de multe fonduri încă de la început.

„Creșterea uriașă de fonduri inițiale se datorează, probabil, credibilității instantanee”, a afirmat acesta. El a subliniat că nu este vorba despre un experiment mic, ci despre unul de amploare, în care își permit să investească fondurile suverane.













