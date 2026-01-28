Skip to content

Japonezii de la SoftBank ar investi încă 30 miliarde dolari în OpenAI (ChatGPT) – surse

Site-ul OpenAI
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com

Grupul japonez SoftBank ar fi interesat să investească încă 30 miliarde dolari în producătorul ChatGPT, OpenAI, după ce în 2025 compania a finalizat o investiție de 41 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Compania ar fi în discuții pentru o potențială investiție de până la 30 miliarde dolari, a spus o persoană familiară cu subiectul pentru sursa citată.

Noua investiție ar face parte dintr-o rundă de finanțare care ar putea strânge până la 100 miliarde dolari pentru OpenAI, evaluând-o la aproximativ 830 miliarde dolari, a spus aceeași sursă.

Informația a apărut pentru prima dată pe WSJ. Softbank a refuzat să comenteze subiectul.

În decembrie, SoftBank a anunțat că a finalizat o investiție de 41 miliarde dolari în OpenAI, oferindu-i o participație de 11%.

De asemenea, OpenAI și SoftBank au anunțat anul trecut că lucrează la un proiect pentru infrastructură de inteligență artificială, cu o investiție de 500 miliarde dolari, numit Stargate, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Alături de cele două companii, Oracle și MGX sunt finanțatori principali, iar printre parteneri se numără Arm, Microsoft și NVIDIA.

