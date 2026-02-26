Rețea românească de clinici și farmacii veterinare, cu magazin online, vândută polonezilor, după 13 ani de dezvoltare

O rețea românească de clinici și farmacii veterinare, inclusiv cu magazin online și distribuție către alte afaceri, a fost vândută unui grup polonez mai mare, după 13 ani de dezvoltare, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Medicii veterinari Răzvan Gheoca și Radu Vasiloiu au lansat încă din anul 2013, la București, rețeaua Mobile Vet iar acum au vândut-o grupului LuxVet Group din Polonia, unul dintre cei mai importanți consolidatori de clinici veterinare din Europa Centrală și de Est.

Mobile Vet cuprinde șapte clinici veterinare cu farmacii proprii – patru în București și trei în județul Vâlcea – precum și o farmacie veterinară independentă, toate integrate în cadrul aceleiași platforme.

Afacerea românească mai are un magazin online și o farmacie dedicate stăpânilor de animale de companie, sub brandul „Mobile Pet”. Firma desfășoară și activități de distribuție de echipamente medicale, accesorii și consumabile către alte companii (B2B), prin divizia „Mobile Medical”. În plus, firma lansată de cei doi medici veterinari români produce suplimente proprii pentru animale de companie, comercializate sub brandul „Mobile Pharma”.

Mobile Vet oferă servicii veterinare complete, inclusiv diagnostic avansat, asistență medicală de urgență 24/7 și specialități precum oftalmologie, imagistică și chirurgie, consolidându-și poziția de platformă integrată în domeniul serviciilor veterinare.

De partea cealaltă, cumpărătorul polonez, LuxVet Group, este un consolidator de top în sectorul serviciilor veterinare, activ în mai multe țări din Europa Centrală și de Est și din regiunea baltică. LuxVet a implementat o strategie de achiziție a clinicilor performante, cu obiectivul de a construi cea mai mare platformă regională axată pe excelență medicală și crearea de valoare pe termen lung.

„Alăturarea Mobile Vet la grupul LuxVet reprezintă pentru noi nu doar un pas spre creștere, ci o veritabilă transformare a modului în care gândim medicina veterinară în România. Îmbinarea experienței medicilor noștri și a soluțiilor inovatoare dezvoltate de noi cu resursele și know-how-ul LuxVet Group ne va permite să oferim servicii la cele mai înalte standarde. Este împlinirea viziunii noastre – sănătatea, siguranța și confortul fiecărui animal, disponibile în fiecare colț al țării”, a declarat Răzvan Gheoca, cofondator Mobile Vet.

Vânzarea a fost anunțată de Blu Capital Partners Corporate Advisory (BCP CA), consultant strategic și financiar exclusiv al Mobile Vet.

BCP CA spune că tranzacția a fost structurată astfel încât să asigure atât o evaluare atractivă la momentul finalizării, cât și premisele unei traiectorii solide de creștere pentru Mobile Vet, facilitând extinderea portofoliului său de produse și servicii în România și pe piețele externe.