Mega-achiziție în IT-ul mondial: SoftBank cumpără o firmă de investiții în centre de date și infrastructură AI pentru 4 miliarde dolari

Grupul japonez SoftBank a anunțat, luni, că va cumpăra DigitalBridge, o firmă de investiții specializată în infrastructură digitală, centre de date pentru inteligență artificială și altele, pentru 4 miliarde dolari.

Tranzacția va ajuta SoftBank în construirea, scalarea și finanțarea infrastructurii fundamentale necesare pentru serviciile și aplicațiile cu inteligență artificială, spune grupul japonez într-un comunicat.

„Pe măsură ce AI transformă industriile la nivel mondial, avem nevoie de mai mult calcul, conectivitate, energie și infrastructură scalabilă. DigitalBridge este un lider în infrastructura digitală, iar această achiziție va consolida fundația centrelor de date AI de generație următoare, va avansa viziunea noastră de a deveni un furnizor de platforme de super inteligență artificială (ASI) de top și va ajuta la deblocarea de descoperiri care să avanseze umanitatea”, a declarat Masayoshi Son, președinte și CEO SoftBank Group.

După încheierea tranzacției, DigitalBridge va continua să funcționeze ca o platformă gestionată separat, condusă de CEO-ul Marc Ganzi, se mai explică în anunț.

În urma anunțului, acțiunile DigitalBridge au crescut cu 9,8%, după o creștere de 45% de luna aceasta, odată ce discuțiile despre cumpărare au apărut în spațiul public, potrivit Reuters.

DigitalBridge investește în sectoare de infrastructură digitală cum ar fi centre de date, turnuri de telefonie mobilă, rețele de fibră, sisteme de celule mici și infrastructură de tip „edge”. Firma a fost fondată în anul 1991 sub numele Colony Capital și era axată pe imobiliare la început. Din anul 2021 s-a rebranduit ca DigitalBridge, sub conducerea lui Marc Ganzi, odată cu renunțarea la majoritatea activelor sale imobiliare vechi.

DigitalBridge gestionează active în valoare de 108 miliarde dolari în numele partenerilor săi și acționarilor. Firma are sediul central în Boca Raton, Florida, cu birouri în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

SoftBank a continuat de-a lungul anului 2025 să investească și să cumpere alte companii pentru a-și extinde portofoliul în zona de inteligență artificială și pentru a accelera dezvoltarea a ceea ce ei numesc „super inteligență artificială” (Artificial Super Intelligence).

La începutul anului 2025, grupul japonez a anunțat colaborarea cu OpenAI pentru infrastructură de inteligență artificială, așa-numitul proiect Stargate, lucru care a determinat și o investiție a SoftBank în firma AI, așa cum am mai scris. De asemenea, SoftBank a cumpărat un startup american de cipuri cu 6,5 miliarde dolari în luna martie, a anunțat o investiție de 2 miliarde dolari în producătorul Intel și a cumpărat divizia de robotică a companiei industriale ABB pentru aproape 5,4 miliarde dolari.

SoftBank a investit și în startup-ul WHOOP, co-fondat de românul Aurelian Nicolae (Chief Hardware Engineer) în SUA. Firma produce brățări de monitorizare a sănătății utilizatorilor, cu software de analiză a mișcării. În anul 2021, compania a obținut o finanțare de 200 de milioane de dolari într-o rundă de investiții seria F, condusă de SoftBank Vision Fund 2, ajungând astfel la o evaluare de 3,6 miliarde de dolari.