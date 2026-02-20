Informare ANAF pentru firme, PFA și alți contribuabili: Noile obligații 2026 privind mijloacele moderne de plată și deschiderea unui cont de plăți

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor categorii de contribuabili, care sunt noile obligații privind mijloacele moderne de plată și conturile de plăți, începând cu 1 ianuarie 2026.

„Dispozițiile Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, au fost modificate și completate începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal)”, spune DGRFP Cluj-Napoca.

Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber-profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza şi prin mijloace moderne de plată.

Mijlocul modern de plată este un instrument de plată, în înţelesul art. 5 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 209/2019 cu modificările şi completările ulterioare, care include cardurile de debit, de credit sau preplătite, precum şi soluţiile moderne de plată, care se bazează pe aplicaţii ce facilitează iniţierea unui ordin de plată pentru a se efectua plăţile de tip cont la cont.

Începând cu 1 ianuarie 2026 , persoanele juridice au obligaţia să deţină un cont de plăţi în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului. Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare, calculate de la data înfiinţării.

Nerespectarea obligației persoanelor juridice de a deține un cont de plăți în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului, pe toată perioada desfăşurării activităţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.