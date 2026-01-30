Skip to content

iPhone a avut cel mai bun trimestru din toate timpurile

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17 Sursă: Apple

Apple a prezentat rezultatele financiare pentru primul trimestru financiar al anului, iar dintre acestea iese în evidenţă noul record bătut de smartphone-urile companiei, potrivit News.ro.

Colosul american a vândut iPhone-uri în valoare de 85,27 miliarde dolari în ultimul trimestru din 2025, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când aceeaşi categorie de venituri se oprea la 69 miliarde dolari.

Şeful companiei a ţinut să evidenţieze evoluţia din China, unde vânzările de iPhone au avut, de asemenea, „cel mai bun trimestru din istorie”, cu venituri de 25,5 miliarde dolari, la o creştere anuală de 38%.

Creşterea cu 23% a vânzărilor vine ca urma a succesului celei mai recente serii de smartphone-uri a companie. iPhone 17 s-a dovedit mult mai atrăgător pentru utilizatori decât seria anterioară, datorită upgrade-urilor făcute de companie, precum ecranul Retina Display.

În ultimul trimestru, s-au mai bucurat de creşteri diviziile de Servicii şi iPad, care au înregistrat venituri de 30 miliarde dolari respectiv 8,6 miliarde dolari. Au scăzut cu 7% vânzările de Mac-uri şi cu 2% accesoriile.

Per ansamblu, veniturile Apple au crescut de la an la an cu 16%, ajungând la 143,76 miliarde dolari, cu venituri nete de 42,1 miliarde dolari, în creştere tot cu 16%.

