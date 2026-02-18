Business CheckIn. Două surori din Focșani și-au deschis afacere cu produse pentru iubitorii de pisici și au planuri de extindere

Iuliana Grosu (foto stânga), o antreprenoare originară din Focșani a transformat pasiunea pentru pisici într-un business online dedicat iubitorilor de feline. Fondat în 2018, magazinul cupisici.ro comercializează articole vestimentare din bumbac organic, accesorii și produse personalizate cu imaginea animalelor de companie, mizând pe sustenabilitate și colaborări cu furnizori locali. Alături de sora sa (foto dreapta), co-fondatoare a brandului, Iuliana lansează constant colecții tematice și pregătește extinderea în Uniunea Europeană.

Business CheckIn. Magazin online românesc cu produse pentru iubitorii de pisici

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Iuliana Grosu: Sunt Iuliana Grosu, am 36 de ani, locuiesc în București, dar de origine sunt din Focșani. Ca studii, am urmat Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București și, practic, activez cumva în nișa mea, având acest business, cupisici.ro.

Anterior am lucrat în domeniul bancar, IFN și pe partea aceasta de customer care la o firmă de asigurări. Acolo am învățat foarte multe lucruri ce țin de customer care și care apoi mi-au folosit foarte mult în business. A fost o lecție esențială pentru mine la momentul respectiv. (n.r. În ceea ce privește trecerea de la angajat la antreprenor), mi s-a părut că a curs totul de la sine.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Iuliana Grosu: Am înființat firma în 2018, dar ideea este de mai mult timp, de când eram în facultate. Atunci am zis vreau să fac un business și tot atunci mi-a venit ideea de a lansa acest magazin online pentru iubitorii de pisici. Astfel, după câțiva ani, s-a și concretizat această idee.

Nu a fost imediat după ce am terminat facultatea, mai întâi am fost angajată și apoi am demarat magazinul online. Inițial, începusem să implementez ideea cu încă doi prieteni, apoi ei s-au retras și a venit sora mea. Suntem amândouă implicate în mod egal în acest business.

Sora mea a intrat în business pentru a picta produsele, pentru că avem și produse pictate manuale, tricouri, genți și așa mai departe.

Cum spuneam, ea venit cu latura aceasta artistică și apoi am rămas amândouă în afacere. De asemenea, ea se ocupă de partea de logistică, tot ce înseamnă pregătirea coletelor, verificarea produselor și de partea de social media.

Eu mă ocup de marketing, partea de facturare, de creare de modele. În principiu, eu sunt mai mult cu inspirația, fiindcă sunt acea „crazy cat lady”. Tot eu țin legătura și cu persoana care se ocupă de contabilitate și cu furnizorii.

Momentan, magazinul este doar online, dar avem planuri de a ne extinde pe partea de colaborări. Vrem să colaborăm cu alte magazine care au acest tip de business unde vând produsele altor branduri.

Mare parte din produsele noastre sunt articole de îmbrăcăminte, precum tricouri, bluze, hanorace. Majoritatea sunt din bumbac organic, pentru că la noi este foarte importantă calitatea și partea aceasta de sustenabilitate. Fiind iubitoare de animale, iubim și mediul înconjurător și vrem să-l protejăm. Totodată, produsele din bumbac organic sunt mai rezistente în ceea ce privește calitatea și mai plăcute pe pielea oamenilor care le poartă.

Avem și bijuterii din argint, încălțăminte, căni, căni termos pentru cafea, agende. Ne axăm și pe partea de produse personalizate cu poza pisicii, de exemplu tricouri, agende, căni și avem chiar și bijuterii gravate cu imaginea pisicii.

În prezent, lucrăm la o colecție de brățări pentru Mărțișor. Încă nu este gata, nu este postată. Avem colecții de fiecare dată, în fiecare perioadă, sezon de sărbătoare. Și de Crăciun avem produse tematice și am avut și acum de Valentine's Day. De fiecare dată adăugăm noi colecții.

Lucrăm preponderent cu furnizori locali, majoritatea sunt din București. Preferăm să colaborăm cu furnizori locali, în primul rând, pentru că pe partea de logistică este mai avantajos pentru noi și în același timp pentru că astfel putem să susținem economia din România. Și noi suntem un business din România și atunci preferăm să funcționăm așa.

Pe viitor, vrem să ne extindem cu business-ul, dar nu numai către românii din străinătate, ci către toți iubitorii de pisici din afara țării. Momentan vrem să începem cu UE, pentru că este mai ușor pe partea de transport și taxe de transport, și apoi, în funcție de cum decurge totul, vrem să ne extindem internațional și mai mult, dar cu pași mici.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Iuliana Grosu: Cea mai recentă provocare este cea din prezent, când încă se schimbă taxele, impozitele. Noi sperăm să rămână așa, să putem avea și noi predictibilitate. Aici a fost o provocare, pentru că trebuie să găsim soluții, să ne adaptăm.

În același timp, se simte, și nu doar în cazul nostru, am discutat și cu alți antreprenori, că s-a modificat comportamentul consumatorului. Nu mai că este atât de deschis să cumpere. La fel, căutăm soluții cum să fim creativi astfel încă să menținem vânzările.

Apoi, vrem să fim creative în ceea ce facem, poate pe partea de reclame, social media și, totodată, căutăm și alte modalități prin care să ne extindem business-ul.

Pe viitor, avem ca idee și să deschidem încă un magazin online pentru iubitorii de căței, pentru că am avut cerere din partea clienților.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Iuliana Grosu: Un sfat util nu pot să spun, însă am învățat constant. Noi învățăm permanent, mergem la cursuri, inclusiv la cele de la BT Stup. Sunt foarte utile, cu foarte multe informații bune și atunci ne adaptăm noi la mediu, vedem ce se schimbă.

Fiind pe partea de online, se schimbă constant și algoritmul și modul în care funcționează comportamentul consumatorului și se abordează și aceste teme la cursurile de la Stup. Citim cărți de business, interacționăm cu alți antreprenori, ne dezvoltăm idei, învățăm unul de la celălalt. Partea de învățare continuă ne ajută.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Iuliana Grosu: Am aflat despre BT Stup de la sora mea și de vreo trei ani mergem împreună la BT Stup, adică suntem cliente fidele acolo. Am participat la multe cursuri, în principal durează câteva ore, în funcție de cum sunt organizate de cei de la BT Stup. Ne-au interesat în special cele pe partea de marketing, automatizări cu AI și chiar și finanțe. Foarte importantă pentru noi a fost o serie de cursuri care se numește Avânt în Antreprenoriat. Pe lângă faptul că am primit multe informații practice și am lucrat practic pe business-ul nostru cu informațiile care ne erau oferite, cumva pe mine m-a ajutat să am o altă perspectivă a business-ului, să-l privesc dintr-un alt punct, pentru că eram foarte implicată în operațional.

Faptul că am urmat acest curs, m-a ajutat să văd business-ul per total și să-mi resetez cumva viziunea asupra business-ului, ceea ce a fost un pas foarte important pentru mine.

De asemenea, partea de networking a fost cu siguranță esențială și chiar atunci am învățat cât de importantă este ea, pentru că am avut tendința să o evit până atunci.

Totodată, de doi ani tot urmărim să obținem fonduri europene. Ele s-au tot amânat pe București și anul acesta ne gândim să obținem fie fonduri europene, fie să aplicăm pentru finanțare de la BT Mic. Vrem să achiziționăm noi propriile imprimante, asta ne ajută să controlăm noi mai bine întregul proces de producție pe care îl avem, care este externalizat momentan. Vrem să achiziționăm imprimante și alte mașinării prin care putem să ne creăm produsele.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Iuliana Grosu: Vânzările, în primul rând, și, în al doilea rând, sunt momente în care am așa de multă inspirație, așa de multe idei și sunt atât de entuziasmată de ceea ce vreau să fac în continuare, încât nu pot să dorm până când nu mă apuc să aplic ceea ce vreau să fac.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Iuliana Grosu: Prima comandă am avut-o când testam ideea. Inițial am zis să testez, pentru că așa este sănătos în general când începi un business, să văd dacă totuși funcționează ideea mea și dacă iubitorii de pisici ar fi interesați să achiziționeze. La momentul respectiv eram încă angajată și știu că prima comandă a fost de la o colegă de la serviciu, care a vrut un portofel cu pisici.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Iuliana Grosu: Tind să cred că aș fi fost pe partea de dezvoltare personală. Sunt pasionată de tot ce înseamnă psihologie și dezvoltare personală. Probabil că aș fi lucrat pe partea aceasta sau pe marketing. Îmi place partea de marketing pe care o fac și în business. Cred că undeva pe partea aceasta de dezvoltare personală aș fi lucrat, poate coach.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Iuliana Grosu: Momentan, suntem în discuții cu ateliere. Vrem să creăm propria linie de îmbrăcăminte. Acum avem tricouri care sunt produse de diverși producători și noi le personalizăm cu modele proprii, însă vrem să ne creăm noi niște modele de rochițe, fuste, articole de îmbrăcăminte pentru vară, pe care vrem să le personalizăm cu modele cu pisici.

