FOTO. De la consultanță la creație: antreprenorul care a investit 270.000 EUR, să pună mobilierul românesc pe harta internațională

Ovidiu Ișan
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
Într-un deceniu, BioMobila a devenit un atelier premiat internațional, cu piese inspirate din spiritul brâncușian și exportate pe trei continente. Fondatorul, Ovidiu Ișan, a renunțat la o carieră în consultanță în accesarea fondurilor europene pentru a-și urma pasiunea: mobilierul din lemn masiv.

Un deceniu de transformare și curaj antreprenorial

BioMobila, atelierul de creație care transformă lemnul masiv în piese de design cu amprentă ecologică, împlinește 10 ani de activitate, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Povestea brandului începe în 2015, când fondatorul Ovidiu Ișan a decis să renunțe la cariera sa de 10 ani în consultanță pentru fonduri europene din București și să își urmeze adevărata pasiune: designul de mobilier.

Investiția inițială - peste 270.000 de euro, proveniți din fonduri europene și proprii – a pus bazele unui atelier care astăzi exportă mobilier românesc în Franța, Germania și Anglia, urmând extinderea și în Spania. Cu o hală de 800 mp și o echipă de opt tâmplari, BioMobila a devenit un reper al designului de mobilier contemporan în zona de nord a țării.

Misiunea: mobilier frumos, sănătos și durabil

„Misiunea noastră a fost să creăm mobilier din lemn masiv cu un design inovator și finisaje cu un conținut minim de compuși organici volatili. BioMobila prioritizează sănătatea spațiului de locuit și autenticitatea lemnului”, spune Ovidiu Ișan, fondator și director tehnic BioMobila.

Atelierul utilizează finisaje naturale pe bază de uleiuri și ceară, cu emisii aproape zero de substanțe toxice, eliminând riscurile asociate lacurilor industriale. Această abordare asigură un microclimat sigur și sănătos pentru locuințele clienților, dar și o amprentă ecologică redusă asupra mediului.

De la Brâncuși la Paris – design românesc cu identitate culturală

Designul BioMobila își trage seva din filosofia de esențializare specifică lui Constantin Brâncuși - forme simple, structură clară, eliminarea oricărui element redundant. Piesele atelierului nu sunt replici, ci interpretări contemporane ale aceleiași intenții artistice: redarea ideilor prin simplitate și echilibru.

Această viziune a fost remarcată la concursuri și târguri internaționale de profil, inclusiv la Concursul Național de Design de Mobilier organizat de APMR și la Târgul Internațional de Mobilă din Istanbul (IMOB). BioMobila a devenit astfel partenerul preferat al arhitecților și designerilor care caută piese unice, printre care se numără designeri din Paris ce semnează proiecte exclusiviste de interior.

Pandemia – momentul de cotitură pentru mobilierul din lemn masiv

Perioada pandemiei a adus o creștere semnificativă a cererii pentru mobilierul din lemn masiv, în contextul în care oamenii au redescoperit importanța calității și confortului în spațiul propriu.

„Administratorii de pensiuni, hoteluri sau apartamente pentru închiriat au început să înțeleagă diferența reală dintre mobilierul din pal și cel din lemn masiv. Este o schimbare care, deși pornită din rațiuni economice, deschide drumul către o viziune ecologică asupra locuirii,” adaugă Ovidiu Ișan.

De la piese unicat la economie circulară

După un deceniu de consolidare, BioMobila trece la o nouă etapă strategică – integrarea principiilor economiei circulare în producția de mobilier.

Noua direcție prevede dezvoltarea de structuri ce pot fi ușor dezasamblate, reparate și reutilizate, precum și servicii de mentenanță pe termen lung.

„Vrem să demonstrăm că mobilierul unicat din lemn masiv nu trebuie să fie un lux efemer, ci o investiție sustenabilă, care se reinventează odată cu nevoile utilizatorului, fără să devină niciodată deșeu,” subliniază fondatorul.

BioMobila – 10 ani de design autentic românesc

Într-o industrie în care prețul dictează adesea calitatea, BioMobila rămâne fidelă unei filozofii simple: mobilierul bun se simte, nu doar se vede.

Cu rădăcini românești și o viziune europeană, atelierul din Suceava continuă să demonstreze că arta, tradiția și sustenabilitatea pot coexista într-un singur obiect de mobilier.

Despre BioMobila

Fondată în 2015 la Suceava, BioMobila este un atelier de creație specializat în mobilier din lemn masiv, cu finisaje ecologice și design auctorial. Compania colaborează cu arhitecți și designeri din România și din străinătate, fiind membru activ al Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Proiectele sale acoperă sectorul rezidențial, comercial și educațional, promovând durabilitatea, sănătatea și identitatea culturală românească în designul de mobilier contemporan.










