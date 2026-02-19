Techsylvania 2026 aduce la Cluj-Napoca liderii care modelează viitorul tehnologiei și al afacerilor

Epicentrul tech al Europei de Est se pregătește pentru o nouă ediție a celui mai influent eveniment regional dedicat tehnologiei și inovației. Techsylvania revine la Cluj-Napoca cu o ediție axată pe tehnologie aplicată, inteligență artificială și perspective reale din industrie, reunind lideri globali, investitori și fondatori de startup-uri vizionare, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

O ediție dedicată tehnologiilor care rescriu lumea

Ediția 2026 marchează o nouă etapă în evoluția Techsylvania, concentrându-se pe frontierele tehnologiei viitoare, pe AI-ul omniprezent, ingineria de produs de elită și strategiile de business care sparg paradigmele. Evenimentul promite o experiență practică, bogată în insight-uri și discuții aplicate despre impactul real al noilor tehnologii asupra industriei și societății.

Speakeri internaționali care definesc viitorul

Printre primii speakeri internaționali confirmați se numără figuri de prim rang din ecosistemul global tech:

Andrei Șerban, Founder & CEO al Console, o platformă AI susținută de Thrive Capital și DST Global

Sam Lipoff, Partner la Liminal, venture studio fondat cu sprijinul Temasek Holdings

Sheel Mohnot, Co-Founder & General Partner la Better Tomorrow Ventures, unul dintre cele mai active fonduri seed-stage din fintech



Aceștia se alătură unui line-up în continuă expansiune, format din fondatori, investitori și inovatori care transformă industrii prin tehnologie aplicată și leadership vizionar.

Super Technologies - partener strategic al ediției 2026

O noutate majoră pentru această ediție o reprezintă parteneriatul strategic cu Super Technologies, companie globală cu creștere accelerată în zona tech și entertainment. Prin această colaborare, Techsylvania își consolidează misiunea de a susține progresul prin tehnologie, antreprenoriat și idei curajoase, conectând lideri globali, companii inovatoare și comunități care construiesc viitorul.

Experiența Techsylvania 2026

Participanții pot aștepta o experiență completă, în care învățarea, interacțiunea și inspirația merg mână în mână. Printre principalele componente ale ediției:

Viziune și perspectivă globală - Discuții despre tendințele care vor defini următorul deceniu, de la AI și tehnologii emergente, la digitalizare, leadership și impact social.

Workshop-uri hands-on - Sesiuni practice cu experți de top din tehnologie, produs, date și business.

Programe pentru startup-uri - Oportunități exclusive de conectare cu investitori, mentori și parteneri strategici.

Networking de nivel înalt - Zone dedicate conexiunilor și colaborărilor: B2B Matchmaking Area, Executive Lounge și evenimente private.

Experiențe interactive - Zone expoziționale și demonstrații de tehnologie create pentru a aduce viitorul mai aproape.



Europa de Est, noul motor al inovației

Techsylvania 2026 întărește poziția Europei de Est ca jucător emergent pe scena globală a tehnologiei și afacerilor. Evenimentul atrage anual participanți din peste 30 de țări, printre care ingineri, fondatori, executivi, investitori și lideri de comunități tech.

Despre Techsylvania

Fondat în 2014 de Oana Petruș și Vlad Ciurcă, Techsylvania este cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România și unul dintre cele mai influente evenimente de profil din Europa de Est.

De-a lungul anilor, evenimentul a crescut constant, reunind peste 3.500 de participanți la ediția precedentă - profesioniști, startup-uri, companii și fonduri de investiții din întreaga lume care vin pentru a conecta, învăța și inova împreună.



