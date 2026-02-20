Se închid 7 restaurante Pizza Hut din România: creșterea TVA și scumpirea energiei

Firma Sphera Franchise Group S.A., care operează în România restaurantele Pizza Hut, în franciză, a anunțat că închide 7 astfel de localuri, din cauza creșterii TVA, a liberalizării prețurilor la energie și a scăderii consumului populației.

Decizia de închidere a pizzeriilor a fost luată de către conducerea grupului Sphera alături de șefii subsidiarei sale, American Restaurant System.

„În continuarea procesului de eficientizare operațională și consolidare a rețelei de restaurante, care a avut loc în perioada 2023–2024, conducerea Grupului, împreună cu cea a American Restaurant System S.A., a decis închiderea a 7 restaurante Pizza Hut, unități care au înregistrat performanțe operaționale sub așteptări și un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.

Decizia are la bază evoluția contextului economic și de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea și creșterea prețurilor pe piața de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creșterea cotei de TVA, precum și de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiții economice. Deși rezultatele financiare în primele șase luni ale anului 2025 s-au situat pe o traiectorie favorabilă, noul context economic a generat presiuni suplimentare asupra costurilor și marjelor operaționale”, a informat compania pe Bursa de Valori București.

Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuție cumulată negativă semnificativă la nivel de EBITDA, mai spune operatorul.

Grupul estimează că cererea existentă va fi acoperită prin unități operaționale din rețea, „fără impact semnificativ asupra accesului clienților la produsele și serviciile Pizza Hut”.

Angajații din cele 7 restaurante Pizza Hut care se închid vor primi opțiuni de relocare în cadrul rețelei Sphera Franchise Group.

„Managementul estimează că închiderea acestor unități neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilității operaționale, prin eliminarea pierderilor recurente și optimizarea structurii de costuri”, mai afirmă compania.

La data de 30 septembrie 2025, compania românească Sphera Franchise Group opera 176 de localuri KFC, Taco Bell, Pizza Hut și Cioccolatitaliani în România, dar și în Republica Moldova și Italia. Dintre acestea, sunt 28 de pizzerii Pizza Hut în România.

Acțiunile Sphera se tranzacționau vineri la prețul de 38 de lei și 60 de bani, în scădere cu 2,4%. Compania are o capitalizare de piață de peste 1,5 miliarde de lei.

Reamintim că, de la 1 august 2025, Guvernul Bolojan a majorat TVA standard de la 19% la 21% și TVA în sectorul HoReCa de la 9% la 11%.