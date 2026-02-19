Sfârșitul ecranului? OpenAI, Meta și Apple vor să rescrie relația noastră cu tehnologia

Omul obișnuit își verifică telefonul de peste 200 de ori pe zi. Adolescenții primesc, în medie, 250 de notificări zilnic - indiferent dacă sunt la școală, acasă sau în timpul nopții. De ani de zile, aplicațiile care promit „să te țină departe de ecran” nu au făcut decât să adauge încă o iconiță pe ecranul ce pare imposibil de ignorat.

Dar acum, aceleași companii care au alimentat dependența globală de notificări și glisări infinite vor, paradoxal, să o vindece, scrie Business Insider.

OpenAI, Meta și Apple pregătesc o nouă generație de dispozitive „anti-smartphone” – gadgeturi care promit o relație mai calmă și mai naturală cu tehnologia.

OpenAI și promisiunea unui gadget „liniștit”

Potrivit unor surse apropiate companiei, OpenAI va lansa în 2024 un dispozitiv portabil, fără ecran, conceput în jurul ideii de „tehnologie liniștită”.

Sam Altman, CEO-ul companiei, îl descrie ca pe alternativa digitală la o evadare din Times Square către o cabană liniștită la munte – un companion inteligent capabil să știe când și de ce să te notifice, bazându-se pe o „conștientizare contextuală a întregii tale vieți”.

Scopul, spune Altman, este de a reduce zgomotul informațional și de a oferi un acces mai natural la AI - nu sub forma unui ecran obositor, ci a unei prezențe discrete.

Meta mizează pe ochelarii viitorului

Meta a deschis deja drumul ochelarilor inteligenți, vânzând anul trecut aproape 7 milioane de perechi. Următoarea generație, numită Orion, promite o experiență de realitate augmentată complet integrată cu AI.

Mark Zuckerberg vorbește despre un „viitor post-smartphone”, unde ochelarii nu doar afișează informații, ci înțeleg contextul în care te afli și te ajută fără să fii nevoit să te oprești din ceea ce faci.

Totuși, lipsa unei date clare de lansare și provocările tehnice ale AR complete lasă spațiu pentru scepticism.

Apple: între accesibilitate și discreție

Apple, compania care a reinventat digitalizarea personală prin iPhone, lucrează la multiple formate de dispozitive portabile: ochelari, un pin inteligent și versiuni mai avansate ale AirPods, potrivit unui raport Bloomberg.

Zvonurile menționează chiar și pandantive cu microfoane și camere concepute ca „ochii și urechile” iPhone-ului. Obiectivul: reducerea interacțiunii fizice cu ecranul și transformarea AI într-un partener mereu prezent, dar invizibil.

De ce e atât de greu să înlocuiești smartphone-ul

De la apariția iPhone-ului în 2007, niciun dispozitiv nu a reușit să creeze același impact cultural și tehnologic.

91% dintre adulții americani poartă acum un smartphone - o platformă cu milioane de aplicații care au înlocuit portofelele, camerele foto și ceasurile de fitness.

„Noile dispozitive cu AI nu pot doar copia ceea ce face un smartphone”, explică Ramon Llamas, director de cercetare la firma IDC. „Trebuie să demonstreze că rezolvă o problemă reală. Altfel, vor fi doar soluții care caută o problemă.”

Între utilitate și dependență

Pentru unii experți, înlocuirea ecranului nu garantează o detoxifiere digitală reală.

„Ecranul poate că dispare, dar apare o problemă nouă – tovărășia AI”, avertizează Olivia Gambelin, specialistă în etica inteligenței artificiale. Un dispozitiv care ascultă întâlniri și compune automat emailuri poate salva timp, însă dacă face același lucru în conversațiile personale, riscul de alienare este real.

Problema de fond, spune Gambelin, nu este ecranul, ci mecanismul psihologic care ne face să-l ridicăm mereu - promisiunea dopaminică a notificărilor și a interacțiunii continue.

Provocarea companiilor: să aducă o valoare clară

Experții sunt de acord că succesul acestor noi gadgeturi va depinde de caracteristici transformatoare, nu doar de comoditate ușor îmbunătățită.

„Dispozitivele bazate pe AI trebuie să fie contextuale, personalizate și acționabile”, spune Jason Low, cercetător la Omdia.

Modele de succes există deja – cum ar fi inelul Oura, care oferă o analiză avansată a somnului și a stării de sănătate și a depășit recent 5,5 milioane de unități vândute. Aceste produse nu înlocuiesc smartphone-ul, ci îl completează într-un mod rafinat și util.

Ne va elibera inteligența artificială de ecrane – sau doar ne va lega altfel de ele?

Deși companiile din Silicon Valley visează la un viitor fără telefoane, drumul pare încă lung.

Timpul petrecut pe ecrane este, într-adevăr, o problemă. Dar, așa cum spune Altman, poate că soluția nu este să renunțăm la ecrane, ci să învățăm să trăim în pace cu tehnologia.

În fond, ecranul nu e dușmanul. Ceea ce ne cheamă la el este.


































