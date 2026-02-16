ANAF actualizează instrucțiunile de completare pentru Formularul fiscal 205

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit.

Fiscul spune că prin OUG nr. 138/2024 au fost aduse modificări la art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, modificările au vizat, printre altele, reglementarea obligației de reținere la sursă a impozitului pe veniturile din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiţie suspensivă, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă.

Impozitul calculat și reținut se declară și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Totodată, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (formular 205).

Așadar, se impune actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit".

Astfel, prin proiectul de ordin se propune introducerea categoriei „Venituri din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiţie suspensivă, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă” în lista categoriilor de venituri pentru care plătitorii de venituri au obligația depunerii formularului 205.

Accesează și descarcă proiectul de ordin al ANAF privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".