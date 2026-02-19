Etsy vinde platforma Depop către eBay pentru 1,2 miliarde de dolari

Tranzacția marchează o schimbare strategică pentru Etsy, care vrea să se concentreze pe propria piață principală.

Etsy a anunțat miercuri vânzarea platformei electronice de comerț cu îmbrăcăminte second-hand Depop către eBay, pentru suma de 1,2 miliarde de dolari, relatează techcrunch.com. Mișcarea are loc la aproape cinci ani după ce Etsy a achiziționat Depop pentru 1,62 miliarde de dolari, într-un moment în care aplicațiile de revânzare în fashion se bucurau de o mare popularitate.

Fondată în 2011, Depop a devenit una dintre cele mai populare platforme de comerț second-hand pentru generațiile tinere. În 2025, aplicația a generat vânzări brute de mărfuri (GMV) de aproximativ 1 miliard de dolari, raportând o creștere de aproape 60% în SUA comparativ cu anul precedent.

La finalul anului, Depop avea șapte milioane de cumpărători activi, dintre care aproape 90% sub 34 de ani, și peste trei milioane de vânzători activi.

eBay mizează pe generația Z și pe moda circulară

„Depop a construit o piață de încredere, orientată spre social media, cu un impuls puternic în categoria modei second-hand”, a declarat Jamie Iannone, CEO-ul eBay. „Suntem încrezători că, în calitate de parte a eBay, Depop va fi și mai bine poziționată pentru o creștere pe termen lung, beneficiind de amploarea noastră, de ofertele complementare și de capacitățile operaționale”, a subliniat acesta.

Tranzacția întărește strategia eBay de a-și consolida poziția în segmentul revânzării și al sustenabilității în modă - o zonă din ce în ce mai atractivă, mai ales pentru publicul tânăr. Companii precum Vinted, Poshmark sau chiar Shein Exchange concurează pentru a atrage utilizatorii care caută opțiuni eco și prețuri accesibile.

Etsy se retrage pentru a-și reorienta prioritățile

Pentru Etsy, vânzarea Depop semnalează o reorientare strategică spre propria sa platformă principală, într-un moment în care compania se confruntă cu o încetinire a creșterii. După boom-ul comerțului electronic din pandemie, Etsy a avut dificultăți în a menține ritmul, fiind presat de giganți precum Amazon, dar și de noii jucători Temu și Shein.

Veniturile Etsy au crescut cu doar 2,2% în 2024, față de 7,1% în 2023, iar compania urmează să prezinte joi rezultatele financiare pe 2025.

„Suntem încântați că această tranzacție ne permite să ne concentrăm exclusiv pe oportunitatea convingătoare pe care o vedem în fața noastră: dezvoltarea pieței Etsy în moduri care contează cel mai mult pentru cumpărătorii și vânzătorii noștri”, a declarat Kruti Patel Goyal, CEO al Etsy. „Suntem mândri de ceea ce a construit echipa Depop – un brand și un produs cu adevărat diferențiate – și suntem încrezători că Depop va continua să crească în cadrul eBay.”

Context: boom-ul revânzării de îmbrăcăminte

Industria de revânzare a cunoscut o expansiune majoră în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de sustenabilitate și al interesului crescut al tinerilor pentru moda circulară. Potrivit estimărilor GlobalData, piața globală de îmbrăcăminte second-hand este așteptată să depășească 350 de miliarde de dolari până în 2030.

