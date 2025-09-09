FOTO Apple lansează seria de telefoane iPhone 17, noul model iPhone Air, căștile AirPods Pro 3 și noi ceasuri Apple Watch. Preț și specificații

Gigantul american Apple a prezentat noua gamă de smartphone-uri iPhone 17, alături de un nou model subțire, și noile generații de căști inteligente AirPods Pro și de ceasuri Apple Watch.

Noile telefoane vin cu procesoare actualizate, camere îmbunătățite și baterii mai durabile, susține compania în prezentarea oficială. În același timp, Apple a anunțat un nou model, ultrasubțire, de numai 5,6 milimetri grosime, numit iPhone Air.

iPhone 17. Preț și specificații

Ecran de 6,3 inch Super Retina XDR cu luminozitate maximă de 3.000 niți și rată de refresh de 120Hz

cu luminozitate maximă de și rată de refresh de Ceramic Shield 2 , un strat de protecție pentru sticlă de 3 ori mai rezistent la zgârieturi decât prima generație

, un strat de protecție pentru sticlă de 3 ori mai rezistent la zgârieturi decât prima generație Cameră principală de 48 MP Fusion cu telefoto integrat 2x , alături de un senzor Fusion Ultra Wide de 48 MP

, alături de un senzor Cameră frontală „Center Stage” de 18 MP , cu senzor în formă pătrată, care permite fotografierea sau filmarea pe orizontală fără a fi nevoie de rotirea telefonului

, cu senzor în formă pătrată, care permite Procesor A19 pe arhitectură de 3 nanometri

pe arhitectură de 3 nanometri Procesor de rețea Apple N1, care integrează Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread

Încărcare rapidă de până la 60W , „baterie pentru o zi întreagă de utilizare”, Adaptive Power Mode

, „baterie pentru o zi întreagă de utilizare”, Adaptive Power Mode iOS 26, cu funcții Apple Intelligence: Traducere Live, Visual Intelligence actualizat

Sursă foto: Apple

Telefonul vine în 5 variante de culoare, anume lavandă, albastru, verde, alb și negru, cu modelul de bază de 256 GB și variantă de 512 GB. Prețul de început este de 799 dolari în regim de precomandă.

iPhone Air

iPhone Air. Preț și specificații

Ecran de 6,5 inch Super Retina XDR cu rată de refresh de 120 Hz

Super Retina XDR cu rată de refresh de Ceramic Shield 2 pe față, Ceramic Shield pe spate, ramă de titan, grosime de 5,6 mm

Cameră principală de 48 MP Fusion , cameră frontală „ Center Stage ” de 18 MP

, cameră frontală „ ” de 18 MP Procesor A19 Pro

Procesor de rețea Apple N1

Modem Apple C1X, de două ori mai rapid decât C1 și mai eficient energetic

și mai eficient energetic „Baterie pentru o zi întreagă de utilizare”, Adaptive Power Mode

Model numai cu eSIM

iOS 26 cu funcții Apple Intelligence

Telefonul vine în 4 culori, anume negru, alb, verde, auriu și albastru, cu variante de stocare de 256 GB, 512 GB și 1 TB. Prețul de început este de 999 dolari în regim de precomandă.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro/Pro Max. Preț și specificații

Ecran de 6,3 inch/6,9 inch Super Retina XDR cu rată de refresh de 120 Hz , Ceramic Shield 2

cu rată de refresh de , Construcție unibody din aliaj de aluminiu „aerospace-grade”, cu Ceramic Shield pe spate

Toate cele 3 camere principale sunt de 48 MP Fusion , adică un senzor Wide, un Ultra Wide și un Telefoto pentru zoom optic 8x

, adică un senzor Wide, un Ultra Wide și un Telefoto pentru Cameră frontală „ Center Stage” de 18 MP

Procesor A19 Pro

Cameră de vapori regândită, cu apă deionizată

Procesor de rețea Apple N1

Suport pentru filmare ProRes RAW, Log 2 și sincronizare video cu genlock

și sincronizare video cu „Cea mai bună durată a bateriei” pe modelul Pro Max

iOS 26 cu Apple Intelligence

iPhone 17 Pro și Pro Max vin în trei culori, albastru, portocaliu și argintiu, iar ca variante de stocare, vor fi disponibile modele cu 256 GB, 512 GB, 1 TB și 2 TB (numai pe modelul Pro Max). Prețul de început este de 1.099 dolari pentru 17 Pro și de 1.199 dolari pentru varianta Max.

Odată cu noile telefoane, Apple a prezentat și următoarele generații pentru toată gama de ceasuri Apple Watch, dar și pentru căștile AirPods Pro.

Sursă foto: Apple

AirPods Pro 3. Preț și specificații

Căștile AirPods Pro 3 sunt mai mici și stau mai bine în urechi, iar acestea beneficiază de un sistem de anulare activă a zgomotului (ANC) de 2 ori mai bun decât generația trecută. Bateria a fost, de asemenea, îmbunătățită, căștile oferind 8 ore de ascultare continuă cu ANC pornit și până la 10 ore pentru cei care folosesc funcția de aparat auditiv.

Noile dispozitive beneficiază de rezistență la apă și transpirație IP57 și au cel mai mic senzor personalizat de măsurare a pulsului pentru antrenamente. Totodată, AirPods Pro 3 oferă funcția de traducere live, bazată pe Apple Intelligence, prin care căștile reduc inteligent volumul vocilor pentru ca utilizatorii să poată auzi clar traducerea.

Prețul recomandat pentru căști este de 249 dolari.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 și Apple Watch Ultra 3. Preț și specificații

Apple Watch Series 11 oferă funcții pentru sănătate, o baterie care durează până la 24 ore într-o singură încărcare, o sticlă Ion-X mai rezistentă la zgârieturi și conexiune 5G. O noutate este reprezentată de alerta pentru hipertensiune arterială, bazată pe activitatea înregistrată de către ceas și de un algoritm bazat pe datele colectate din ultimele 30 de zile.

Sursă foto: Apple

De asemenea, ceasul înregistrează somnul, iar datele sunt centralizate în noul Sleep Score, care combină date ca tempetatura încheieturii, pulsul, oxigenul din sânge și rata respiratorie. Totodată, ceasul are noul Workout Buddy, experiență de fitness bazată pe Apple Intelligence, care analizează datele de antrenament ale unui utilizator și istoricul de fitness pentru a oferi o motivație personalizată și vorbită pe parcursul sesiunii.

Ceasul va fi disponibil în variante de carcasă din titan (în culorile natural, gold sau slate) sau aluminiu (jet black, rose gold, silver și space gray), pe mărimile 42 mm și 46 mm, la prețul de pornire de 399 dolari.

Apple Watch SE 3

Odată cu varianta de bază, Apple a prezentat și ceasul mai accesibil Watch SE 3, care introduce funcții de sănătate și fitness îmbunătățite, conexiune celulară 5G, încărcare rapidă, baterie care rezistă până la 18 ore dintr-o încărcare, un ecran mai rezistent la zgârieturi, funcție de display „mereu deschis” (Always-On Display) și iOS 26, la un preț mai mic.

Ceasul va fi disponibil în variante de mărime de 40 mm și 44 mm, în carcasă de aluminiu (culori: starlight, midnight), la prețul de început de 249 dolari.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 introduce Emergency SOS prin Satelit, adică mesaje trimise fără o conexiune mobilă sau Wi-Fi, după ce funcția a fost introdusă anul trecut pe iPhone-uri.

Totodată, noul ceas are capabilități celulare 5G, o durată a bateriei de 42 ore, cu extensie până la 72 ore în modul de consum redus, notificări pentru hipertensiune, Sleep Score și Workout Buddy, printre altele.

Ultra 3 are cel mai mare display de pe un ceas Apple, cu tehnologii LTPO3 și OLED de unghi larg.

Ceasul vine în două variante de culori pentru carcasa din titan, anume natural sau negru, iar prețul de precomandă începe de la 799 dolari.