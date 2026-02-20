Omul de afaceri Horia Cardoș (Agroland) a obținut fonduri europene de 1 milion EUR pentru panouri solare

Grupul de firme Agroland, controlat de antreprenorul timișorean Horia Cardoș, a obținut finanțări europene de aproximativ 1 milion EUR prin Fondul pentru Modernizare, pentru a-și instala patru centrale din panouri solare menite să alimenteze cu energie electrică o fermă de păsări și o fabrică de furaje pe care le deține.

„Au fost obținute granturi de aproximativ 1 milion de euro prin intermediul Fondului pentru Modernizare, care vizează dezvoltarea a patru centrale fotovoltaice în cadrul diviziilor Agroland Foods Mihăilești și Agroland Agribusiness Ișalnița, cu o putere totală instalată de 1,62 MW. Proiectele au o valoare totală de 1,26 milioane de euro, din care suma de aproximativ 260.000 euro va fi cofinanțată de Grup” - a raportat acum Agroland pentru anul trecut.

Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a obținut pentru anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de 358 milioane lei, în creștere cu 17% față de 2024, un profit net de 10,2 milioane lei, cu 34% mai mare decât perioada similară a anului trecut, în condițiile unui profit operațional de 24,1 milioane lei (+40%) și o EBITDA de 33,6 milioane lei (+19%) la o marja de 9%.

„Rezultatele din 2025 confirmă că modelul nostru integrat funcționează și că direcția strategică aleasă este cea corectă. Pe divizia Retail, performanța formatului MEGA și cei 3,3 milioane de clienți deserviți ne arată că suntem bine poziționați într-un context în care consumul se concentrează tot mai mult pe produse esențiale. Pe această bază solidă, divizia Food a accelerat puternic, iar extinderea capacităților și achiziția Avirom ne duc într-o nouă etapă de scalare, într-un moment favorabil producătorilor eficienți la nivel european. Toate acestea sunt susținute de o poziție financiară solidă pentru că am rambursat obligațiunile la termen, am listat cu succes o nouă emisiune și am finanțat responsabil investițiile majore. Urmează etapa în care transformăm aceste capacități în creștere profitabilă susținută”, a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO Agroland Group.

În 2025, divizia Retail a continuat să crească prin extinderea rețelei și performanța formatului MEGA. La finalul anului, Grupul opera 252 de magazine, dintre care 37 MEGA și 215 tradiționale. La nivelul întregii rețele (proprii + online + francize), vânzările nete totale au ajuns la 252,5 milioane lei (+17%), cu 3,3 milioane clienți deserviți (+13%) și o valoare medie a bonului de 81 lei (+3%).

Divizia Food este „motorul de creștere accelerată” al grupului. Business-ul a avut vânzări de 65,6 milioane lei (+65%) și un volum de 75,6 milioane ouă vândute (+30%).

Platforma avicolă de la Mihăilești operează la o capacitate de aproximativ 300.000 găini ouătoare, iar dezvoltarea diviziei a fost susținută de creșterea volumelor și de dinamica favorabilă a prețurilor.

În paralel, divizia a integrat și componenta BIO: ferma de ouă BIO din județul Olt (preluată în mai 2025) a fost extinsă până la 10.000 găini la final de decembrie 2025, cu obiectiv de 20.000 găini până la sfârșitul lui 2026. Totodată, fabrica de ouă lichide din Caransebeș se află în ultima fază de amenajare.

În 2025, Agribusiness a rămas un pilon cheie al Grupului: producția fabricilor a crescut cu +59%, până la ~28,9 mii tone. În același timp, vânzările de inputuri agricole au fost de 46,8 milioane lei (-5%), în principal pe fondul eliminării activității de trading de cereale din consolidare (cerealele fiind utilizate preponderent în producția de furaje a Grupului).

Operațional, stația de procesare a semințelor din județul Mehedinți este funcțională din S1 2025, iar noua linie de producție și ambalare de la Șimian va intra în funcțiune în martie 2026. Pentru 2026, planul include integrarea unităților din Caransebeș și a fabricii de hrană pentru animale de companie din Bixad.