Radu Savopol, președinte HORA, despre închiderea unor restaurante Pizza Hut: După 30 de ani este logic să faci „puțină curățenie” / Și noi am închis locații

Radu Savopol, fondatorul lanțului românesc de cafenele 5 to go și președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), a reacționat la anunțul privind închiderea a 7 restaurante Pizza Hut din România, afirmând că nu vede motive de panică și că situația nu trebuie extrapolată la un posibil colaps al industriei HoReCa.

Firma Sphera Franchise Group S.A., care operează în România restaurantele Pizza Hut, în franciză, a anunțat că închide 7 astfel de localuri, din cauza creșterii TVA, a liberalizării prețurilor la energie și a scăderii consumului populației. Decizia de închidere a pizzeriilor a fost luată de către conducerea grupului Sphera alături de șefii subsidiarei sale, American Restaurant System.

„Am văzut o mulțime de comentarii și postări legate de închiderea a 7 restaurante Pizza Hut în România! Nu înțeleg de ce atâta panică și analogie între 7 restaurante închise după 30 de ani de business în România, cu peste 40 de locații în țară și peste 20.000 la nivel global”, a reacționat Radu Savopol, vineri, pe Facebook.

Președintele HORA spune că astfel de decizii fac parte din dinamica normală a marilor rețele și a oferit drept exemplu cazul Starbucks, care a închis aproximativ 400 de locații la nivel global, inclusiv câteva în România.

„Este un lucru firesc și, dacă ne uităm, acum un an Starbucks închidea 400 de locații la nivel global, iar în România a închis și aici câteva în ultimii ani și nimeni nu a spus nimic! Și noi am închis locații, iar toate companiile care dezvoltă business-uri de ordinul sutelor sau miilor de locații fac lucrul acesta. Și magazinele de retail închid lunar magazine sau le relochează și chiar magazine deschise recent le relochează fără nicio problemă! Este un lucru firesc și, dacă ne uităm la Starbucks, au avut o revenire pe bursă după acest anunț și sunt în creștere de atunci”, a scris el.

„Mulți nu comunică astfel de situații și le este teamă de asta, dar Sphera Group, deținătoarea francizei în România, trebuie să o comunice, pentru că este o companie listată la bursă în România și este normal. Alte companii nu o fac pentru că nu sunt obligate, dar ce este rău în asta?!”, a continuat Radu Savopol.

Savopol a explicat că, după 30 de ani de activitate, este normal ca o companie să ia astfel de decizii

„După 30 de ani este logic să faci „puțină curățenie”. Altul era vadul comercial acum 30 sau 20 de ani și altul este acum! S-a schimbat atât de mult Bucureștiul sau orașele mari, au apărut mall-uri noi, au apărut zone comerciale stradale diferite și este normal să nu stai într-o zonă care nu mai are vad!”, a spus el.