Clienții Cargus vor mai putea beneficia până la finalul anului 2026 condițiile comerciale din contractele în vigoare (angajamente Sameday)

Sursă: Sameday

Firma românească de curierat Sameday se angajează să mențină până la finalul anului 2026 condițiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi, în vederea preluării acestui operator. 

Sameday, companie de curierat deținută de Dante International S.A (eMag), vrea să cumpere firma concurentă, Cargus S.R.L., și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL,  Vânzătorul este Celero Investments S.à.r.l., companie controlată de fondul de investiții Mid Europa.

Pentru a putea face achiziția, Sameday a transmis Consiliului Concurenței o serie de angajamente, pentru a înlătura îngrijorările concurențiale: 

  • Sameday se angajează să mențină până la finalul anului 2026, condițiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi.
  • Sameday va cesiona activitățile privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus.
  • Sameday se angajează să implementeze o procedură referitoare la gestionarea relației cu curierii activi în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace.
  • Compania va informa comercianții care colaborează cu cele două societăți cu privire la tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletului.

După ce analizează observațiile primite, Consiliul Concurenței poate solicita modificarea propunerilor de angajamente și/sau poate decide acceptarea sau respingerea acestora.

Eventuale observaţii cu privire la angajamentele propuse pot fi trimise prin e-mail, la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro., sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, până pe 2 Martie 2026.

