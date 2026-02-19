Poșta Română sprijină magazinele online internaționale care livrează în România, printr-un parteneriat cu operatorul canadiano-ucrainean Meest

Poșta Română a anunțat, joi, un parteneriat strategic cu operatorul canadiano-ucrainean Meest, prin care se va activa o rețea de 1.000 de puncte de predare-primire a coletelor, în cadrul unui serviciu de livrari destinat comerțului online internațional.

Parteneriatul vizează extinderea rețelei de livrare Out-of-Home (OOH) Meest Point în toată România, a precizat Poșta, într-un comunicat.

În prima etapă, vor fi activate aproximativ 1.000 de puncte de preluare și predare, cu obiectivul pe termen lung de a extinde soluția la nivelul întregii rețele a Poștei Române.

„Parteneriatul sprijină comercianții internaționali care livrează în România, crește eficiența operațiunilor de last-mile și oferă un plus de confort și accesibilitate consumatorilor români, inclusiv celor din arii cu acoperire logistică redusă (...) Pentru comercianții și retailerii internaționali care livrează în România, parteneriatul înseamnă: acoperire extinsă; eficiență operațională sporită; standarde unitare de servicii; susținerea fluxurilor cross-border în creștere”- spune Poșta Română, în comunicatul său.

În contextul în care Guvernul a introdus așa-numita „taxă Temu” de 25 de lei pe coletele aduse din afara Uniunii Europene, Poșta România menționează, în comunicatul său, „beneficii pentru comercianții și retailerii internaționali”.

„Din perspectiva de business, parteneriatul crește eficiența operațională, îmbunătățește flexibilitatea livrărilor last-mile și susține fluxurile crescânde de colete cross-border. Pentru comercianții și retailerii internaționali care livrează în România, aceasta înseamnă mai multă fiabilitate, acoperire mai largă și standarde constante de servicii. Creșterea sustenabilă a eCommerce-ului depinde de alinierea dintre cerere și infrastructură, iar această colaborare oferă un răspuns concret acestei nevoi” - mai afirmă operatorul de stat.

Principalele prevederi ale parteneriatului Poșta Română-Meest:

Aproximativ 1.000 de locații Meest Point vor fi lansate în prima etapă a parteneriatului

Extindere pe termen lung planificată la nivelul întregii rețele poștale a Poștei Române

Infrastructură scalabilă la nivel național, care susține piața de eCommerce în creștere din România

Acces îmbunătățit, costuri de livrare reduse și flexibilitate sporită pentru comercianții internaționali

Confort, siguranță și accesibilitate sporite pentru consumatorii români

Valorificarea celei mai extinse rețele poștale fizice din România

În centrul acestui parteneriat se află infrastructura națională a Poștei Române, care ajunge în comunități din mediul urban, semi-urban și rural. Prin integrarea serviciilor Meest Point în rețeaua sa de oficii poștale, Poșta Română își consolidează rolul infrastructurii în susținerea comerțului online și a soluțiilor moderne de livrare a coletelor.

„Această inițiativă reflectă transformarea continuă a Poștei Române și angajamentul său de a adapta rețeaua națională la nevoile în evoluție ale ecosistemului eCommerce” - susține operatorul poștal de stat.

Piața de eCommerce din România și infrastructura necesară

Piața de eCommerce din România a ajuns într-o etapă în care creșterea sustenabilă depinde nu doar de cererea consumatorilor, ci și de capacitatea infrastructurii logistice. Pe măsură ce volumele comenzilor online cresc și așteptările privind livrările devin mai exigente, piața necesită soluții de livrare scalabile, la nivel național, și nu infrastructură concentrată doar în marile orașe.

„Acest parteneriat reflectă angajamentul Poștei Române de a sprijini creșterea sustenabilă a pieței de eCommerce din România. Prin integrarea soluțiilor de livrare Out-of-Home în rețeaua noastră națională, consolidăm infrastructura logistică, extindem accesul în arii cu acoperire logistică redusă și permitem livrări de last-mile mai eficiente și mai rentabile. Împreună cu Meest, construim un ecosistem care susține afacerile, consumatorii și dezvoltarea pe termen lung a comerțului online în România”, a declarat Valentin Ștefan, CEO Poșta Română.

„Prin această colaborare, valorificăm una dintre cele mai extinse rețele fizice din țară și o integrăm în ecosistemul de livrare Out-of-Home. Parteneriatul cu Poșta Română ne ajută să oferim consumatorilor mai mult confort, să extindem accesul în arii cu acoperire logistică redusă și să susținem comerțul online printr-o infrastructură națională cu tarife accesibile”, declară Andreea Radu, Country Manager Meest România și Ungaria.

Meest Point este o rețea unificată PUDO (Pick-Up/Drop-Off), operând sub un standard unic de servicii în mai multe piețe europene, concepută pentru a simplifica logistica eCommerce-ului cross-border pentru comercianți. Prin combinarea expertizei internaționale în livrări a Meest cu rețeaua fizică extinsă a Poștei Române, parteneriatul stabilește o bază solidă pentru extinderea viitoare a rețelei și creșterea pe termen lung a pieței din România.