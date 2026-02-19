Cel mai mare exportator român de carne, deținătorul brandului Cocorico, a intrat în restructurări, alături de Casa de Insolvență Transilvania 

Firma românească AAylex ONE SA, considerat cel mai mare exportator de carne din România, care deține brandul de produse de pui Cocorico, vrea să își restructureze afacerea, în cadrul unei proceduri de concordat preventiv, sub administrarea Casei de Insolvență Transilvania (CITR).

CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a anunțat că a fost desemnat administrator concordatar al AAylex ONE SA, compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico: The All-Natural Chicken Brand.

Numirea are loc în contextul deschiderii procedurii de concordat preventiv, un mecanism juridic de restructurare timpurie, dedicat companiilor viabile, aflate în dificultate temporară. Instrumentul permite reechilibrarea financiară și consolidarea sustenabilității pe termen mediu și lung, fără întreruperea activității.

Producătorul român de carne și preparate din pasăre se confruntă cu probleme.

„Anul trecut, atacul cibernetic internațional a avut un impact major” asupra AAylex ONE, „perturbând semnificativ întreaga activitate de producție integrată și complet automatizată”, spune CITR, într-un comunicat.

„Pentru a gestiona și depăși complexitatea acestor efecte, au fost făcute eforturi financiare considerabile din resursele proprii ale companiei”, precizează casa de insolvență.

AAylex ONE se confruntă, însă, cu probleme de mai mult timp. În 2024, firma a avut pierderi de 46 de milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1 miliard de lei. Compania a încheiat anul 2024 cu 1848 de angajați, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. În 2023, pierderile firmei au fost de 43 de milioane de lei, iar în 2022 au depășit 100 de milioane de lei.

Compania, deținută și condusă de Bogdan Stanca, s-a ridicat, în anii ‘90, pe bazele vechii ferme de stat Avicola Buzău din perioada comunistă. AAylex ONE s-a extins, iar în prezent activează în 9 județe din țară. Producătorul din industria alimentară are peste 2.000 de angajați și colaborează cu peste 10.000 de parteneri.

Cu o producție medie de 10 kg de carne pe secundă, AAylex ONE se prezintă drept „cel mai mare exportator de carne din România”. Produsele Cocorico, realizate exclusiv în România, sunt exportate în peste 30 de țări de pe 3 continente.

CITR susține că, prin procedura de concordat preventiv, AAylex ONE SA implementează un „proces de restructurare orientat spre evoluție, eficiență și dezvoltare durabilă”.

Compania vizează astfel „creșterea volumelor, rafinarea politicii comerciale și eficientizarea canalelor de vânzare”.

„Îi asigurăm pe angajații, partenerii și consumatorii Cocorico de întreaga noastră apreciere și de angajamentul ferm că AAylex ONE va continua să fie un reper în industria agroalimentară din România. Suntem cel mai mare exportator de carne și specialități din carne de pui din România. Am investit în ultimii ani peste 70 de milioane de euro — mai mult de 30% din cifra de afaceri anuală — în inovație și tehnologii de ultimă generație. Pentru a putea continua procesul de reoptimizare operațională și financiară a companiei, fără a afecta desfășurarea activității și a pentru a ne putea onora în totalitate obligațiile către parteneri, am optat pentru această formă de re-organizare. Rămânem dedicați dezvoltării economiei românești, susținerii echipei noastre și oferirii de produse de calitate consumatorilor Cocorico”, declară Bogdan Stanca, fondatorul și administratorul companiei AAylex ONE.

„În calitatea noastră de administrator concordatar, ne asumăm un rol activ și strategic în redresarea AAylex ONE, un jucător esențial în industria agroalimentară și unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune. Impactul companiei depășește dimensiunea sa economică directă: vorbim despre un ecosistem care include mii de locuri de muncă, parteneriate comerciale extinse și o contribuție semnificativă la stabilitatea comunităților locale și pentru lanțurile agroindustriale din sud-estul României. Vom coordona, alături de management și în dialog constant cu creditorii, elaborarea și implementarea unui plan de restructurare ancorat în realitățile operaționale și în potențialul de creștere al companiei, prioritatea fiind maximizarea valorii afacerii și protejarea intereselor tuturor părților implicate”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

CITR susține că urmărește „menținerea continuității operaționale” a firmei AAylex ONE, „astfel încât activitatea curentă, relațiile comerciale și locurile de muncă să fie protejate pe durata procedurii de concordat”.

În paralel, planul declarat al administratorului concordatar „vizează stabilizarea poziției financiare” a AAylex ONE, „printr-o analiză riguroasă a fluxurilor de numerar, recalibrarea obligațiilor financiare și prioritizarea investițiilor cu impact direct în performanță”.