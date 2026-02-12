Hackerii au postat online milioane de melodii de pe Spotify

Hackerii care au spart sistemele Spotify şi au copiat zeci de milioane de melodii, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit, potrivit News.ro.

Pe finalul lunii decembrie, hackerii din spatele motorului de căutare pentru cărţi electronice Anna’s Archive anunţau că au reuşit să pătrundă pe serverele Spotify, de unde au copiat un mare număr de melodii.

Spotify şi marile case de muzică, printre care Universal, Warner şi Sony, au răspuns cu un proces, în tentativa de a speria hackerii şi a le închide site-ul.

Aceştia au obţinut chiar şi o foarte rapidă decizie judecătorească, pe 16 ianuarie, care a interzis hackerilor să posteze public muzica copiată de la Spotify.

La aproximativ o lună şi jumătate distanţă, aceeaşi hackeri au publicat melodiile copiate de la Spotify pe trackere de torrent publice, de unde pot fi descărcate de oricine.

Aproximativ 2,8 milioane melodii au fost postate pe trackere, însumând 6 TB de muzică. Separat, există 29 GB de fişiere care conţin informaţiile despre melodii, precum artiştii, genurile etc.

Când au anunţat spargerea Spotify, hackerii au spus că au copiat aproximativ 86 milioane melodii, ceea ce înseamnă că ar trebui să urmeze şi alte episoade, cu alte milioane de melodii postate.

Spre deosebire de alte cazuri, în care hackerii încearcă să şantajeze companiile care le cad victimă, cei de la Anna’s Archive nu au vrut niciun ban, ci au ales să ofere tuturor acces la muzica pe care au copiat-o de pe Spotify.