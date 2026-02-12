Skip to content

Hackerii au postat online milioane de melodii de pe Spotify

Hackerii au postat online milioane de melodii de pe Spotify
Sursă: © Amsis1 | Dreamstime.com

Hackerii care au spart sistemele Spotify şi au copiat zeci de milioane de melodii, au publicat acum online o parte dintre acestea, unde sunt disponibile gratuit, potrivit News.ro.

Pe finalul lunii decembrie, hackerii din spatele motorului de căutare pentru cărţi electronice Anna’s Archive anunţau că au reuşit să pătrundă pe serverele Spotify, de unde au copiat un mare număr de melodii.

Spotify şi marile case de muzică, printre care Universal, Warner şi Sony, au răspuns cu un proces, în tentativa de a speria hackerii şi a le închide site-ul.

Aceştia au obţinut chiar şi o foarte rapidă decizie judecătorească, pe 16 ianuarie, care a interzis hackerilor să posteze public muzica copiată de la Spotify.

La aproximativ o lună şi jumătate distanţă, aceeaşi hackeri au publicat melodiile copiate de la Spotify pe trackere de torrent publice, de unde pot fi descărcate de oricine.

Aproximativ 2,8 milioane melodii au fost postate pe trackere, însumând 6 TB de muzică. Separat, există 29 GB de fişiere care conţin informaţiile despre melodii, precum artiştii, genurile etc.

Când au anunţat spargerea Spotify, hackerii au spus că au copiat aproximativ 86 milioane melodii, ceea ce înseamnă că ar trebui să urmeze şi alte episoade, cu alte milioane de melodii postate.

Spre deosebire de alte cazuri, în care hackerii încearcă să şantajeze companiile care le cad victimă, cei de la Anna’s Archive nu au vrut niciun ban, ci au ales să ofere tuturor acces la muzica pe care au copiat-o de pe Spotify.

Smart Tech

Irina Scarlat

O româncă, în echipa de conducere a unui investitor britanic în startup-uri AI și crypto. Diferența între venture builder-ul Improbable și un fond de investiții 

Achiziție în IT-ul românesc: Zitec cumpără o firmă de software și integrează fondatorii în echipă

inteligenta artificiala

Comunitățile de business din România, Moldova și Ucraina se reunesc la București pentru o conferință de soluții AI & Big Data

amazon-dreamstime.jpg

Amazon ar putea lansa o piață unde site-urile media își pot vinde conținutul către companii de inteligență artificială

mistralai

Startup-ul francez Mistral, investiție de 1,2 miliarde EUR în centre de date pentru AI, în Suedia