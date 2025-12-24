Spotify confirmă un atac cibernetic, prin care au fost furate 86 milioane de melodii

La câteva zile după ce hackerii au anunţat că au învins măsurile de protecţie ale platformei şi au dobândit acces la muzica găzduită, Spotify confirmă incidentul şi anunţă măsuri noi de securitate, potrivit News.ro.

„Am implementat noi măsuri de securitate pentru aceste tipuri de atacuri anti-copyright şi monitorizăm activ comportamentele suspecte” a răspuns platforma de streaming suedeză, după masivul atac pe care l-a suferit.

În urma atacului, hackerii au copiat aproximativ 86 de milioane de fişiere cu muzică.

Deşi Spotify găzduieşte 256 de milioane de melodii, cele furate de hackeri reprezintă 99,6% din toate audiţiile realizate în cadrul platformei, semn că hackerii au ştiut ce să ia şi ar fi putut să plece şi cu o pradă mai mare, dacă ar fi vrut.

Atacul a fost realizat de grupul de hackeri Anna’s Archive, un duşman declarat al legislaţiei privind drepturile de autor, dar specializat, până acum, în cărţi electronice.

Hackerii au promis că vor posta toate melodiile copiate de la Spotify pe un tracker de BitTorrent, urmând să urce 300 TB de muzică.